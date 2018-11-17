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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" крупно проиграли ЦСКА

18.11.2018 20:03 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели шестое поражение в семи матчах со старта Единой лиги ВТБ.


Фото: bc-tsmoki.by

18 ноября минчане проиграли в гостях лидеру турнира московскому ЦСКА.

ЦСКА — «Цмокі-Мінск» — 119:88 (33:24, 21:23, 39:15, 26:26).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (15), Муди (13), Тростинецкий (7), Сарикопулос (4), Мещеряков (3), Кудрявцев (10), Полещук (3), Саддлер (7), Семенюк (9), Шелтон (17).

Ключевой и провальной получилась для минчан в матче с сильнейшей командой Европы третья четверть: после 5 минут игры отставание увеличилось до 20 очков.

Заключительный отрезок стал скорее формальностью. Минчане пытались сократить отставание, но ЦСКА было уже не остановить, отмечает пресс-служба «драконов».

Самым результативным игроком у минчан стал Ди Джей Шелтон, набравший 17 очков.

Теперь Лига ВТБ возьмет паузу на игры национальных команд: следующая игра для «драконов» состоится 8 декабря. А в среду 21 ноября станет известно, продолжат ли «Цмокі» участие в Кубке ФИБА-Европа. Это произойдет только в случае победы минчан над кипрским АЕКом.

 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели шестое поражение в семи матчах со старта Единой лиги ВТБ.
 
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