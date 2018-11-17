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В Минске чувства пар проверяют в танце
18.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске решили привлечь внимание к отношениям в семье с помощью танца. Для этого там запустили танцевальный марафон. Организаторы уверяют, что это первое подобное мероприятие в мире, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Вначале небольшой мастер-класс: участники оттачивают танцевальные па, стараются двигаться в такт музыке. Хотя многим репетиция не нужна. Танцы их сблизили и помогают поддерживать отношения.
«Танцы нас свели и дают свои плоды. Наше дитя тоже ими занимается. И уже занимает первые места», – говорят участники конкурса.
«Наука говорит, психологи, педагоги, психотерапевты, что нахождение на паркете в танце способствует развитию серьезных отношений», – говорит главная судья Лидия Кац-Лазарева.
Это и есть цель проекта. В программе – нестареющая, как и настоящая любовь, классика: нежный вальс, игривый фокстрот, страстный блюз. Здесь важна не точность движений, а поддержка партнера и эмоции.
«Показать, что отношения строятся на доверии, на уважении, на умении слушать и слышать и доверять друг другу. Это не профессионалы, это люди, которые просто танцуют в свое удовольствие», – говорит организатор конкурса Виталий Шиянов.
Всего марафон поддержали 30 пар разных возрастов и с разным семейным опытом.
У семьи Фомичевых несчастливый номер 13, но сами они счастливы: 25 лет крепкого брака. Пришли сюда показать, что танцы решают многие проблемы.
«Можно понять человека, разглядеть его лучше. Это как поклеить обои, сделать ремонт дома», – говорят участники конкурса Людмила и Олег Фомичевы.
В Минске провели первый подобный конкурс. Вокруг танцпола собрались сотни зрителей. Возможно, и они захотят присоединиться к участникам в следующий раз. А для кого-то марафон танцевальный перерастет в марафон долгой семейной жизни.
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В столице Беларуси устроили танцевальный марафон. Цель проекта – развивать серьезные отношения с помощью танца.
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