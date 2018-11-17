У непривитых детей грипп чреват тяжелой пневмонией

Почти все дети, поступившие в областную детскую больницу с осложнениями после ОРВИ, были не привиты от гриппа.

Об этом рассказала заведующая 4-м пульмонологическим отделением Гродненской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский пульмонолог области Ирина Марушко. Такие результаты дал опрос родителей маленьких пациентов.





– Вирус не делает послаблений для детей, – утверждает Ирина Марушко. – Четвертое пульмонологическое отделение рассчитано на шестьдесят коек, но в эпидсезон их недостаточно. Приходится расширяться. Если бы родители не пренебрегали вакцинацией от гриппа, которая на сегодня является лучшим средством профилактики вирусных респираторных заболеваний у детей, то ситуация могла быть иной.

По словам Ирины Марушко, чаще всего коварный вирус дает осложнения на органы дыхания у детей.

– Были случаи, когда при сложных формах пневмонии маленьким пациентам требовалась искусственная вентиляция легких. На больничную койку такие дети попадают на 3-4 недели. С пиелонефритом, по-другому воспалением почек, также можно провести в больнице месяц, – рассказывает врач.





По ее словам, осложнения также могут коснуться нервной и сердечно-сосудистой систем у детей. Чтобы этого не случилось, врачи областной детской клинической больницы настоятельно рекомендуют родителям прививать детей от гриппа и самим подстраховаться на случай этой коварной болезни. По их словам, особенно нуждаются в дополнительной защите от гриппа дети с хроническими заболеваниями.

– Если все-таки вирус «прицепился» к ребенку, то заболевание будет протекать в легкой форме. Лечиться в таких случаях можно амбулаторно. Выздоровление наступает максимум через 5-7 дней, – говорит Ирина Марушко.

Медики рекомендуют прививать ребенка минимум за 2-4 недели до начала эпидсезона. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства.

В детской областной больнице организована вакцинация детей, которые госпитализированы для планового обследования. У прививочного кабинета 6-го педиатрического отделения – очередь из тех, кому предстоит «укус комарика».

Так медики описывают ребятам минимальные болевые ощущения от процедуры. Впрочем, современные дети уже не боятся прививок: это на самом деле безболезненно. Ко всему многие из них прививаются из года в год и вместе с родителями уже ощутили эффективность такой профилактики.