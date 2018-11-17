"Продают сырье по более дорогим ценам в Россию". Беларусь столкнулась с дефицитом макулатуры

— Можно сказать, что в Беларуси наблюдается дефицит макулатуры, хотя за последние полтора года нам удалось существенно повысить объем сбора этого вида вторсырья, на что повлияло стимулирование заготовителей — была увеличена компенсация затрат, — утверждает Александр Пшенный. — В этом году в республике впервые будет выполнен госзаказ, хотя по сравнению с прошлым годом его объем увеличился с 260 тысяч тонн до 280.





По словам специалиста, это позволит обеспечить загрузку предприятий на 90%, а недостающие объемы приходится экспортировать из-за границы по довольно высоким ценам, что, в свою очередь, ухудшает экономическую ситуацию таких предприятий.









Причем главный специалист управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ «Белкоопсоюз» Сергей Андалюкевич добавил, что в целом увеличить объем заготовки по республике удалось также за счет увеличения количества сборщиков в лице частных организаций.





— Но, к сожалению, они не обременены госзаказом, и у них есть полное право продавать сырье по более дорогим ценам в Россию, и я не исключаю, что мы его же потом и экспортируем, — считает Сергей Андалюкевич.