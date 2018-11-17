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"Продают сырье по более дорогим ценам в Россию". Беларусь столкнулась с дефицитом макулатуры

18.11.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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В Беларуси наблюдается дефицит макулатуры. Если потребности всех предприятий оцениваются в размере 330 тысяч тонн макулатуры в год, то фактический сбор составляет около 260 тонн.

Об этом сообщил начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна «Беллесбумпром» Александр Пшенный, передает портал коммунальной грамотности населения.

— Можно сказать, что в Беларуси наблюдается дефицит макулатуры, хотя за последние полтора года нам удалось существенно повысить объем сбора этого вида вторсырья, на что повлияло стимулирование заготовителей — была увеличена компенсация затрат, — утверждает Александр Пшенный. — В этом году в республике впервые будет выполнен госзаказ, хотя по сравнению с прошлым годом его объем увеличился с 260 тысяч тонн до 280.

По словам специалиста, это позволит обеспечить загрузку предприятий на 90%, а недостающие объемы приходится экспортировать из-за границы по довольно высоким ценам, что, в свою очередь, ухудшает экономическую ситуацию таких предприятий.


Причем главный специалист управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ «Белкоопсоюз» Сергей Андалюкевич добавил, что в целом увеличить объем заготовки по республике удалось также за счет увеличения количества сборщиков в лице частных организаций.

— Но, к сожалению, они не обременены госзаказом, и у них есть полное право продавать сырье по более дорогим ценам в Россию, и я не исключаю, что мы его же потом и экспортируем, — считает Сергей Андалюкевич.

 
 
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В Беларуси наблюдается дефицит макулатуры. Если потребности всех предприятий оцениваются в размере 330 тысяч тонн макулатуры в год, то фактический сбор составляет...
 
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