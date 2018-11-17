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Белорусские футболисты вышли в полуфинал Лиги наций в дивизионе «D»

18.11.2018 21:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские футболисты вышли в полуфинал Лиги наций в дивизионе «D»
Белорусская федерация футбола

В заключительном туре группового этапа Лиги наций наша команда встречалась на выезде со сборной Сан-Марино. Белорусы владели преимуществом на протяжении всего матча, а хозяева поля все чаще прижимались к своим воротам.

Нашим игрокам удалось дважды взломать оборону соперников. На 8-й минуте мяч в ворота Сан-Марино отправил Драгун, а на 52-й минуте Сарока удвоил преимущество белорусов.

САН-МАРИНО   0 – 2   БЕЛАРУСЬ

В другом матче шестого тура Лиги наций в нашей группе сборные Молдовы и Люксембурга сыграли вничью в Кишиневе.

Белорусские футболисты вышли в полуфинал Лиги наций в дивизионе «D» Минск намерен провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году

Итоговое положение команд в Лиге «D» (группа 2):

  1. Беларусь – 14 очков;
  2. Люксембург – 10 очков;
  3. Молдова – 9 очков;
  4. Сан-Марино – 0 очков.

Таким образом, сборная Беларуси вышла в полуфинал турнира, который состоится в марте 2020 года, и продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020 независимо от результатов основного отборочного соревнования. Кроме того, на следующий аналогичный турнир наша команда повышается в Лигу «С».

Примечательно, что сборная Беларуси остается единственной командой, которая оставила свои ворота «сухими» на протяжении турнира, при этом забив десять мячей. Наши игроки дважды обыграли команду Сан-Марино (5:0 и 2:0), дважды сыграли в нулевую ничью с молдаванами, а также дважды обыграли сборную Люксембурга (1:0 и 2:0).

Также интересно, что половину мячей у белорусов забил Станислав Драгун – 5. Он стал одним из лучших бомбардиров соревнования.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнем туре группового этапа Лиги наций (дивизион «D», группа 2) сборная Беларуси обыграла футболистов команды Сан-Марино.
 
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