Белорусские футболисты вышли в полуфинал Лиги наций в дивизионе «D»

В заключительном туре группового этапа Лиги наций наша команда встречалась на выезде со сборной Сан-Марино. Белорусы владели преимуществом на протяжении всего матча, а хозяева поля все чаще прижимались к своим воротам.

Нашим игрокам удалось дважды взломать оборону соперников. На 8-й минуте мяч в ворота Сан-Марино отправил Драгун, а на 52-й минуте Сарока удвоил преимущество белорусов.

САН-МАРИНО 0 – 2 БЕЛАРУСЬ

В другом матче шестого тура Лиги наций в нашей группе сборные Молдовы и Люксембурга сыграли вничью в Кишиневе.

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Итоговое положение команд в Лиге «D» (группа 2):

Беларусь – 14 очков; Люксембург – 10 очков; Молдова – 9 очков; Сан-Марино – 0 очков.

Таким образом, сборная Беларуси вышла в полуфинал турнира, который состоится в марте 2020 года, и продолжает борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020 независимо от результатов основного отборочного соревнования. Кроме того, на следующий аналогичный турнир наша команда повышается в Лигу «С».

Примечательно, что сборная Беларуси остается единственной командой, которая оставила свои ворота «сухими» на протяжении турнира, при этом забив десять мячей. Наши игроки дважды обыграли команду Сан-Марино (5:0 и 2:0), дважды сыграли в нулевую ничью с молдаванами, а также дважды обыграли сборную Люксембурга (1:0 и 2:0).

Также интересно, что половину мячей у белорусов забил Станислав Драгун – 5. Он стал одним из лучших бомбардиров соревнования.