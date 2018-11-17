В этом году столицей главного праздника хлеборобов стало Ивье. После года подготовки районный центр Гродненской области встретил многочисленных гостей. Дороги, улицы и здания обновили свой облик. И 17 ноября Ивье распахнуло ворота для участников праздника и гостей.





Делегацию из Сморгони возглавил первый заместитель председателя райисполкома - начальник райсельхозуправления Сергей Медзвецкас. На подъезде к городу артисты в народных костюмах встретили наших земляков пышным караваем.

В этом году за достижение высоких показателей на заготовке травянистых кормов третье место занял Сморгонский район. Председатель райисполкома и его первый заместитель Сергей Медзвецкас поднялись на сцену, где их наградил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

В разных номинациях были награждены и другие наши земляки. Победителями областного соревнования за достижение высоких показателей в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур стали комбайнеры филиала "Жодишки" Александр Яровский и Виктор Королёв.













































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.