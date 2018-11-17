Более 70 журналистов, тысячи фотоснимков и сотни публикаций. Как репортеры и фотографы освещали «Дажынкi-2018»













На прошедшем празднике тружеников села «Дажынкi-2018» работали более 70 журналистов и фотокорреспондентов из республиканских, региональных и районных СМИ. С утра и до позднего вечера вышло в эфир и было опубликовано на информационных сайтах изданий сотни сюжетов, информационных заметок и статей. Во время праздника хлеборобов в Ивье работал специальный пресс-центр, доступ к скоростному интернету обеспечивал, пожалуй, одну из самых главных для журналистов возможностей - оперативно делиться информацией с читателями. А рассказывать в этот день было о чем. Несколько десятков праздничных площадок, событий, форумов, развлекательных мероприятий и концертов проходили в течение всего дня.













Чтобы успевать снять самые яркие кадры «Дажынак» пока на земле снимали фотокорреспонденты, над Ивье в буквальном смысле летали и снимали сразу несколько квадрокоптеров из редакций районных газет и «Гродзенскай праўды».

















Мы решили немного приоткрыть завесу и показать закулисье этой масштабной работы.