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"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!". Гости "Дажынак" делятся впечатлениями о празднике

18.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Татьяна  Полторак (вторая слева), музыкальный руководитель вокального ансамбля «Ворожея»: 
 
 
 
- Мы участвуем в областных «Дажынках" уже пятый раз. Это так прекрасно, что они прошли на родной земле, на Ивьевщине, которую мы все так любим. Чувствовалось особое гостеприимство, особая любовь к родному краю. Это невозможно было не ощутить. Хочется выразить благодарность  отделу культуры, приложившему столько сил для создания культурной программы на фестивале. Пелось нам легко, как никогда. Необходимо сказать слова признательности руководству района, которое приложило столько сил по наведению порядка в городе, благоустройству агрогородков. Наши люди заслужили этот праздник. Все получилось, было красочно, весело, энергично, на одном дыхании. И было так грустно расставаться с гостями со всей страны, не только Гродненщины, приехавшими на ивьевскую землю.
 
 
Оксана Василевская с дочерью, жители города Ивье:
 
"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!". Гости "Дажынак" делятся впечатлениями о празднике
 
- Программу «Дажынак» мы просмотрели полностью, на одном дыхании. Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось.  Когда мы вспоминаем события дня - улыбка сама собой появляется на лице. Столько впечатлений за один день. Музыка на каждом шагу, как волшебно, достигала  даже окраин города. Плыла над озером, над нашим красивым костелом. Много палаток, гостей, доброе отношение всех ко всем. Просто океан теплоты.  Люди светились радостью. Выступления районных коллективов - это очень здорово. Высокопрофессионально. Наверное, были отобраны действительно лучшие. Очень интересные концерты просмотрели, мастер-классы по деревообработке, соломоплетению завораживали. Погода просто благоприятствовала, солнышко ноябрьское светило как-то даже ярче обычного. Мы зарядились энергией, сплошной позитив. Настроение по ходу ивьевских «Дажынак» было просто прекрасное. 
 
 
 
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"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!". Гости "Дажынак" делятся впечатлениями о празднике
 
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