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Минск и Москва рано или поздно договорятся по нефтегазовым вопросам, но пока прогресс небольшой - Семашко

18.11.2018 22:08 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Москва разрешат все спорные вопросы в нефтегазовой сфере, включая механизм компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в РФ, хотя пока прогресс небольшой, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"По нефтегазовым переговорам и так далее продвижение пока не очень большое. Придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать", - сказал В.Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Как констатировал посол, нефтегазовый вопрос –  один из основных "экономических, политических и социальных" в отношениях с РФ, учитывая, что Беларусь импортирует 85% первичных энергоносителей.

Он, в частности, обратил внимание на неравные условия работы для субъектов хозяйствования Беларуси  и России, приведя в пример стоимость энергоносителей для КамАЗа и МАЗа. "КамАЗ платит 4 цента за кВт.ч, а МАЗ – 11 центов.  КамАЗ платит где-то $65 за 1 тыс. куб.м газа, а МАЗ должен платить $276", - заметил он. Посол считает это парадоксом, учитывая, что стороны являются членами  Союзного государства и ЕАЭС.

Касаясь вопроса компенсации Беларуси потерь из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, В.Семашко заметил, что  "глобальное понимание у переговорщиков с двух сторон - и с белорусской, и с российской – есть".

"Понятно, что надо как-то двигаться. Но переговоры идут непросто. (. . .) Мы даже обозначили срок - к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать", - заметил он.  По словам посла, соответствующая договоренность зафиксирована в протоколе, подписанном сторонами.

"Но у меня есть сомнения, что это будет к 15 декабря. Но то, что мы это сделаем рано или поздно, лучше раньше,  это безусловно", - добавил он. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва разрешат все спорные вопросы в нефтегазовой сфере, включая механизм компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в РФ, хотя пока...
 
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