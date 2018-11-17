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Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется ограничить на уровне 4%
18.11.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется ограничить на уровне 4%, сообщил в эфире телеканала
"Ожидаемая инфляция на ближайшие 12 месяцев, по результатам августовского опроса, составит 11,7%. На будущие 2 года (2019 и 2020) ставим перед собой цель ограничить инфляцию на уровне 5%, а в среднесрочной перспективе, начиная с 21 года, - до 4%", - сказал Дмитрий Мурин.
Также он выразил уверенность в том, что прирост индекса потребительских цен по итогам 2018 года не превысит 6% - ожидается 5,5%.
Что касается корзины валют, добавил Дмитрий Мурин, то с начала года белорусский рубль к доллару ослаб на 7%, а к российскому рублю - окреп на 7%. "Учитывая, что основные товары (например, продукты питания, машины) поступают в страну из России, то в нашем случае для инфляции более важно соотношение белорусского рубля к российскому. Поэтому, как мы видим, предпосылок для роста цен нет", - заключил он.
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Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется ограничить на уровне 4%, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" начальник...
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