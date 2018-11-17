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Оптимистичные фото выходных с лёгким морозом и обильным снегом

18.11.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Наступившая настоящая зимняя погода разделила брестчан на два лагеря.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60738.php

Оптимистичные фото выходных с лёгким морозом и обильным снегом

Это своеобразный тест: молоды ли вы душой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60738.php

Оптимистичные фото выходных с лёгким морозом и обильным снегом

Потому, что пока кто-то радуется возможности поиграть в снежки и покататься на санках, другие брюзжат по поводу гололедицы и холода. Это, как веришь, ли ты в деда Мороза, или нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60738.php

Оптимистичные фото выходных с лёгким морозом и обильным снегом

Впрочем, для фотографа всякие природные «катаклизмы» тоже повод сделать интересные и красивые снимки.

 
 
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Наступившая настоящая зимняя погода разделила брестчан на два лагеря. Это своеобразный тест: молоды ли вы душой. Потому, что пока кто-то радуется возможности...
 
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