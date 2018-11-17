Оптимистичные фото выходных с лёгким морозом и обильным снегом

Наступившая настоящая зимняя погода разделила брестчан на два лагеря.



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Это своеобразный тест: молоды ли вы душой.



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Потому, что пока кто-то радуется возможности поиграть в снежки и покататься на санках, другие брюзжат по поводу гололедицы и холода. Это, как веришь, ли ты в деда Мороза, или нет.



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Впрочем, для фотографа всякие природные «катаклизмы» тоже повод сделать интересные и красивые снимки.