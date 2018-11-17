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На Брест опустился сильнейший туман... Кто виноват на этот раз?

18.11.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Традиционно брестские водители ищут виновных в проблемах - то их не предупредили о непогоде, то коммунальные службы не успели расчистить им выезд со двора, то не так настроены светофоры. Но вот туман - тут уже не подкопаться, приходится думать самому. Ибо, как говорится: "ни зги не видно".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60737.php

На Брест опустился сильнейший туман... Кто виноват на этот раз?

Сильнейший туман над Брестом - явление не такое уж частое, но вот и оно произошло. Улицы превратились в "молоко", свет фар едва-едва выхватывает ближайшее окружение впереди автомобиля. Умные водители снижают скорость до минимума, но есть и такие, кто рассекает по не успевшей растаять окончательно снежной жиже без габаритов, а то и без ближнего света фар. Самые продвинутые водители знают, как включается задний противотуманный фонарь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60737.php

На Брест опустился сильнейший туман... Кто виноват на этот раз?

ГАИ выдает рекомендации, и наш совет - стоит к ним прислушаться... (или причитаться?). Оставляем вам эти полезные советы, и конечно, ну никак без свежих фото с улиц нашего красивого даже в такой туман города.

Уважаемые водители, сегодня целый день шёл снег, а уже к вечеру, как мы можем наблюдать, над Брестом опустился густой туман. Синоптики прогнозируют туман в утренние и вечерние часы! 
Госавтоинспекция призывает и водителей и пешеходов быть особо внимательными, так ка по статистике аварийности, в условиях недостаточной видимости вероятность ДТП значительно возрастает.

Водитель должен учитывать, что туман не только уменьшает зону видимости, но еще и провоцирует неправильную ориентацию водителя в пространстве. Так, существенно искажаются очертания различных предметов и оценка расстояния до них. Не видя деревьев и столбов на обочинах, сложно чувствовать скорость своего автомобиля, а значит - верно реагировать на внезапные изменения дорожной обстановки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60737.php

На Брест опустился сильнейший туман... Кто виноват на этот раз?


Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом фар. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к опасным последствиям. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Если автомобиль не оборудован задними противотуманными фонарями, не надо его останавливать на проезжей части даже на короткий срок, так как это создает опасность возникновения ДТП.

Также следует держаться подальше от обочины: там может остановиться незаметный в тумане транспорт с выключенными или вовсе отсутствующими габаритными огнями.

 
Теги: Брест
 
 
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Традиционно брестские водители ищут виновных в проблемах - то их не предупредили о непогоде, то коммунальные службы не успели расчистить им выезд со двора, то не...
 
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