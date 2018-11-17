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На Брест опустился сильнейший туман... Кто виноват на этот раз?
18.11.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Традиционно брестские водители ищут виновных в проблемах - то их не предупредили о непогоде, то коммунальные службы не успели расчистить им выезд со двора, то не так настроены светофоры. Но вот туман - тут уже не подкопаться, приходится думать самому. Ибо, как говорится: "ни зги не видно".
Сильнейший туман над Брестом - явление не такое уж частое, но вот и оно произошло. Улицы превратились в "молоко", свет фар едва-едва выхватывает ближайшее окружение впереди автомобиля. Умные водители снижают скорость до минимума, но есть и такие, кто рассекает по не успевшей растаять окончательно снежной жиже без габаритов, а то и без ближнего света фар. Самые продвинутые водители знают, как включается задний противотуманный фонарь.
ГАИ выдает рекомендации, и наш совет - стоит к ним прислушаться... (или причитаться?). Оставляем вам эти полезные советы, и конечно, ну никак без свежих фото с улиц нашего красивого даже в такой туман города.
Уважаемые водители, сегодня целый день шёл снег, а уже к вечеру, как мы можем наблюдать, над Брестом опустился густой туман. Синоптики прогнозируют туман в утренние и вечерние часы!
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Традиционно брестские водители ищут виновных в проблемах - то их не предупредили о непогоде, то коммунальные службы не успели расчистить им выезд со двора, то не...
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