Карлсен и Каруана в седьмой раз подряд сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.



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Шесть предыдущих партий также завершились вничью. Счет равный — 3,5:3,5. Восьмая партия матча за мировую шахматную корону состоится в понедельник.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае общего ничейного счета назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.