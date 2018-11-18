Игорь Криушенко: Вышли, сделали свое дело и добились победы

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итог гостевого матча против Сан-Марино (2:0).



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— После победы над Люксембургом я говорил, что важно восстановить как физические силы, так и эмоциональные. Сегодня, даже победив, таких эмоций уже не было. Видно, что ребята вышли, сделали свою работу, добились победы. Понятно, могла быть она покрупнее, были моменты, которые не реализовали. Важно, что спокойно все это дело они довели до победы.

— Быстрый гол упростил задачу?

— Да, я ребятам говорил, что если забьют быстрый гол — снимут момент напряжения, ответственности, что нужно обязательно добиваться победы. Хотелось, чтобы Стас забил, потому что борется за бомбардирское лидерство. Чуть слукавил, сказав, что неважно сыграем на ноль или нет. Хотелось сыграть на ноль и чтобы все это дело закончилось красиво.