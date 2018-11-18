Хоккеисты «Гомеля», досрочно обеспечившие себе пропуск в суперфинал Континентального кубка, потерпели поражение в заключительном поединке 3-го квалификационного раунда во французском Лионе.

18 ноября гомельчане уступили казахстанскому «Арлану» из Кокшетау.

«Гомель» — «Арлан» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

Шайбы: 0:1 — Потайчук (Киселев, 3.10), 0:2 — Гуляков (Нестеров, 8.29), 0:3 — Киселев (Савенков, Потайчук, 21.33).

Броски: 22−33 (5−14, 8−9, 9−10).

Штраф: 6−4.

Вратари: Мерзлов (90,91% отраженных бросков) — Демидов (100% отраженных бросков).

В другом матче заключительного дня в нашей группе «D» встречались латвийский «Курбадс» и французский «Лион», которые досрочно утратили шансы на выход в суперфинальный раунд Континентального кубка. Поединок завершился победой «Курбадса» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

В первый день турнира гомельчане уверенно победили «Курбадс» — 6:2, а «Лион» в серии послематчевых буллитов уступил «Арлану» — 1:2.

Во второй день «Арлан» в овертайме взял верх над «Курбадсом» — 4:3, а «Гомель» выиграл у «Лиона» — 2:1.

Таким образом, гомельчане заняли в своей группе второе место и вместе с «Арланом» шагнули в суперфинал.

1. «Арлан» — 7 очков (3 матча; разница шайб 9−4)

2. «Гомель» — 6 (3; 8−6)

3. «Курбадс» — 4 (3; 8−12)

4. «Лион» — 1 (3; 4−7).

В группе «E» путевки в суперфинал достались командам «Белфаст Джайантс» (Белфаст, Великобритания) и «Катовице» (Катовице, Польша). За бортом остались «Медвешчак» (Загреб, Хорватия), «Риттен Спорт» (Италия).

1. «Белфаст» — 6 очков (3 игры; разница шайб 12−6)

2. Катовице — 6 (3; 10−5)

3. «Медвешчак» — 6 (3; 6−7).

4. «Риттен Спорт» — 0 (3; 3−13).

Суперфинал (11−13 января 2019 года)

«Гомель» (Беларусь)

«Арлан» (Казахстан)

«Белфаст» (Великобритания)

«Катовице» (Польша).

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).