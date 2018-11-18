ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккеисты "Гомеля" проиграли "Арлану", но вышли в суперфинал Континентального кубка

18.11.2018 22:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеисты «Гомеля», досрочно обеспечившие себе пропуск в суперфинал Континентального кубка, потерпели поражение в заключительном поединке 3-го квалификационного раунда во французском Лионе.

18 ноября гомельчане уступили казахстанскому «Арлану» из Кокшетау.

«Гомель» — «Арлан» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

Шайбы: 0:1 — Потайчук (Киселев, 3.10), 0:2 — Гуляков (Нестеров, 8.29), 0:3 — Киселев (Савенков, Потайчук, 21.33).

Броски: 22−33 (5−14, 8−9, 9−10).

Штраф: 6−4.

Вратари: Мерзлов (90,91% отраженных бросков) — Демидов (100% отраженных бросков).

В другом матче заключительного дня в нашей группе «D» встречались латвийский «Курбадс» и французский «Лион», которые досрочно утратили шансы на выход в суперфинальный раунд Континентального кубка. Поединок завершился победой «Курбадса» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

В первый день турнира гомельчане уверенно победили «Курбадс» — 6:2, а «Лион» в серии послематчевых буллитов уступил «Арлану» — 1:2.

Во второй день «Арлан» в овертайме взял верх над «Курбадсом» — 4:3, а «Гомель» выиграл у «Лиона» — 2:1.

Таким образом, гомельчане заняли в своей группе второе место и вместе с «Арланом» шагнули в суперфинал.

1. «Арлан» — 7 очков (3 матча; разница шайб 9−4)

2. «Гомель» — 6 (3; 8−6)

3. «Курбадс» — 4 (3; 8−12)

4. «Лион» — 1 (3; 4−7).

В группе «E» путевки в суперфинал достались командам «Белфаст Джайантс» (Белфаст, Великобритания) и «Катовице» (Катовице, Польша). За бортом остались «Медвешчак» (Загреб, Хорватия), «Риттен Спорт» (Италия).

1. «Белфаст» — 6 очков (3 игры; разница шайб 12−6)

2. Катовице — 6 (3; 10−5)

3. «Медвешчак» — 6 (3; 6−7).

4. «Риттен Спорт» — 0 (3; 3−13).

Суперфинал (11−13 января 2019 года)

«Гомель» (Беларусь)

«Арлан» (Казахстан)

«Белфаст» (Великобритания)

«Катовице» (Польша).

Победитель Континентального кубка получит пропуск в Лигу чемпионов.

«Гомель» уже принимал участие в розыгрыше Континентального кубка. В сезоне-2003/04 годов гомельчане были хозяевами суперфинала и заняли 2-е место. В последующие годы белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты "Гомеля", досрочно обеспечившие себе пропуск в суперфинал Континентального кубка, потерпели поражение в заключительном поединке 3-го квалификационного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе Audi влетела в дерево: водитель погиб, пассажирка в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика