В Полоцком районе Audi влетела в дерево: водитель погиб, пассажирка в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 17 ноября, около 21.30, в Полоцком районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, 27-летний водитель Audi A4 ехал по проселочной дороге вблизи деревни Емельяники, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.





В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а ехавшая с ним 36-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.





Выяснилось, что мужчина не имел права управления автомобилем.