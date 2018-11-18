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В Полоцком районе Audi влетела в дерево: водитель погиб, пассажирка в больнице

18.11.2018 22:10 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 17 ноября, около 21.30, в Полоцком районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома, 27-летний водитель Audi A4 ехал по проселочной дороге вблизи деревни Емельяники, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.


В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а ехавшая с ним 36-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.


Выяснилось, что мужчина не имел права управления автомобилем.

 
 
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Выяснилось, что водитель не имел права управления автомобилем.
 
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