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Первая сессия молодежного парламента IV созыва пройдет 12 декабря

18.11.2018 — Разное | Полымя  
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Первая сессия молодежного парламента IV созыва пройдет 12 декабря
 
 
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Молодежный парламент создан при областном Совете депутатов в 2012 году. За это время реализованы более 400 социально значимых проектов. –
 
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