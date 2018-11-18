Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежный парламент создан при областном Совете депутатов в 2012 году. За это время реализованы более 400 социально значимых проектов. –
|
Первая сессия молодежного парламента IV созыва пройдет 12 декабря
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежный парламент создан при областном Совете депутатов в 2012 году. За это время реализованы более 400 социально значимых проектов. –
|
Свежие газеты
Архив (Разное)