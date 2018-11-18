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Беларусь в среднесрочной перспективе должна выйти уровень инфляции порядка 4% - Нацбанк
Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.
"На 2019-2020 годы мы видим задачу ограничить уровень роста цен 5%. В среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, ограничить инфляцию (на уровне – ИФ) порядка 4%", - сказал Д.Мурин в интервью телеканалу
Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас прогнозировал, что инфляция в стране в 2018 году сохранится в пределах 6%, а в 2019 году снизится до 5%
В текущем году Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%. В январе-октябре она составила 4,2%.
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Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа...
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