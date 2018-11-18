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Лига наций. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф

18.11.2018 23:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Станислав Драгун вывел сборную Беларуси вперед – 0:1. А на 52-й минуте матча после передачи Станислава Драгуна Антон Сарока забил гол в ворота сборной Сан-Марино – 0:2. 

Заключительные матчи Лиги наций были для белокрылых определяющими: либо в князи, либо – в грязь. И если матч с Сан-Марино при любом раскладе – не показатель уровня белорусской сборной, то вот дуэль со ставшими нам уже почти родными люксембуржцами как раз и должна была прояснить место белорусов в футбольном ранжире.   

Лига наций. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф

Получилось, что мы все-таки лучше футбольного карлика: и по счету, и, что приятно, по игре. Дубль Стаса Драгуна приносит победу – 2:0. Все ликуют, но в раздевалке после матча Игорь Стасевич роняет фразу: «Мы уже начинаем радоваться победам над Люксембургом, ну такова сейчас реальность».

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Мысль о том, что дивизион «Д» – не наше место, и своих оппонентов белорусы должны обыгрывать по щелчку, еще со старта турнира озвучивали многие болельщики. Но на практике даже в этой компании далеко не каждый поединок давался легко.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Станислав Драгун вывел сборную...
 
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