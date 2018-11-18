|
Лига наций. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф
Новости Беларуси. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Станислав Драгун вывел сборную Беларуси вперед – 0:1. А на 52-й минуте матча после передачи Станислава Драгуна Антон Сарока забил гол в ворота сборной Сан-Марино – 0:2.
Получилось, что мы все-таки лучше футбольного карлика: и по счету, и, что приятно, по игре. Дубль Стаса Драгуна приносит победу – 2:0. Все ликуют, но в раздевалке после матча Игорь Стасевич роняет фразу: «Мы уже начинаем радоваться победам над Люксембургом, ну такова сейчас реальность».
Мысль о том, что дивизион «Д» – не наше место, и своих оппонентов белорусы должны обыгрывать по щелчку, еще со старта турнира озвучивали многие болельщики. Но на практике даже в этой компании далеко не каждый поединок давался легко.
Новости по теме
‡агрузка...
Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году
Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости
В Лондоне мужчина открыл стрельбу по прохожим
Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин
«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником
Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Ильхамом Алиевым
«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Станислав Драгун вывел сборную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)