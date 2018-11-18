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Хоккеист разыскал малыша, который заплакал после поражения сборной Беларуси. Герои трогательной истории в материале СТВ
Новости Беларуси. Кубок четырех наций, в котором сборная Беларуси по хоккею заняла второе место, – событие прошлой недели. Но его околоспортивный отголосок стал отличным информационным поводом уходящих семи дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Хоккеист сборной Беларуси Артур Гаврус отыскал мальчика, который заплакал после буллитного поражения сборной от команды Латвии, и вручил ему подарки. А наш корреспондент Яна Шипко понаблюдала за этим трогательным моментом.
Столько горечи от досадного поражения и искренних переживаний в одном снимке!
Алексей Столяров, фотокорреспондент издательского дома «Беларусь сегодня»:
Фото вмиг разлетелось по многочисленным порталам. И, конечно, не могло не растрогать обладателя того самого 91-го номера.
Артур Гаврус, нападающий хоккейного клуба «Динамо-Минск»:
Ну а для Игоря встреча с кумиром теперь не только самое яркое воспоминание, но и сильнейшая мотивация. Он и сам пятый год занимается хоккеем. На очередную тренировку в 06:30 утра летит как на крыльях.
Игорь Слесаренко, воспитанник СК «Минск»:
Перед тренировкой Игорь демонстрирует товарищам подарок – клюшку Артура Гавруса. И хотя пока она для маленьких хоккеистов велика, это стимул для всей команды стремиться к большим победам.
Анастасия Слесаренко:
Сергей Слесаренко:
Максим Шиманский, директор СК «Минск»:
Несмотря на то, что такой мужественный вид спорта закаляет с детства, слезы в хоккее встречаются не только на трибунах.
Александр Кручинин, тренер СК «Минск»:
Уже вечером Игорь вновь болеет на трибунах Чижовки. При любом исходе матча – за своих до последней секунды.
Игорь Слесаренко:
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Хоккеист разыскал малыша, который заплакал после поражения сборной Беларуси. Герои трогательной истории в материале СТВ
Новости Беларуси. Кубок четырех наций, в котором сборная Беларуси по хоккею заняла второе место, – событие прошлой недели. Но его околоспортивный отголосок стал...
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