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Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС
Новости Беларуси. У Беларуси нет собственных достаточных объемов нефти и газа, которые бы могли обеспечить потребность страны в энергоресурсах. Мы вынуждены это констатировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но констатация факта не означает, что невозможно свести импорт нефти и газа к минимуму. Стратегическое решение о строительстве Белорусской атомной электростанции стало символом новых возможностей на пути к энергетической независимости. Но дело даже не только в этом. Грядет эра чистой энергетики. В конце концов, мы пересядем на электробусы и электромобили, а предприятия перейдут на электричество. Так почему бы не начать делать это уже сейчас? Тем более что максимальное использование электричества в нашей экономике – залог ее стабильности и устойчивости к внешним шокам.
На неделе во Дворце Независимости обсуждали новые подходы к управлению белорусской энергетикой. Два основных поручения Президента правительству: стопроцентная энергетическая независимость и безопасность и план по расширению использования электроэнергии. Корреспондент Алена Сырова заглянула в будущее, где электричество заменит многое, к чему мы привыкли.
Энергетическая независимость – то, к чему стремятся все без исключения страны и то, к чему должна двигаться Беларусь. Об этом на неделе говорил Президент. Конечно, в 2018 году мы значительно сократили потребление покупного газа и сэкономили порядка 600 миллионов долларов. Впервые мы самостоятельно полностью обеспечили собственные потребности в электроэнергии, да еще и продали ее за рубеж вдвое больше, чем в 2017 году! И сейчас самое время задуматься, куда направить излишки энергии, которые, непременно появятся, когда заработает Белорусская АЭС.
С потреблением у нас пока проблемы: белорусы расходуют электричества втрое меньше, чем в развитых странах. И не потому, что экономим, просто неохотно отказываемся от привычного газа – речь сейчас и о предприятиях, и о людях. Президент поручил правительству энергичнее заниматься вопросами электрификации страны.
Готовый проект рабочая группа правительства должна положить на стол главе государства уже в первом полугодии 2019 года. Из целого ряда предложений, основанных на детальных подсчетах и опыте иностранных коллег, предстоит выбрать то, что подходит нам и позволит сделать переход на «зеленую» энергию выгодным для белорусов.
Пока же белорусские предприятия платят вдвое больше, чем физические лица – это, конечно, отражается на себестоимости продукта. Об этом говорят и на Белорусском металлургическом заводе, где электроэнергия – основа производственного процесса. Металл здесь плавят с помощью электрической дуги – потребление электроэнергии просто колоссальное.
Дмитрий Борисовец, заместитель главного инженера по техническому развитию Белорусского металлургического завода:
Уже в 2018 году выплавить в Жлобине планируют без малого 2,5 миллиона тонн стали. Однако программа реконструкции производства на ближайшее будущее предусматривает увеличение до 3 миллионов тонн. При таком развитии производства рост потребления энергии неизбежен. Но такие объемы пока единичны. Когда уровень потребления электроэнергии в белорусской промышленности станет сопоставимым с флагманами в этом деле – США, Германией, Японией – исключим ее избыток. Заинтересовывать предприятия планируют ценой на электричество, которая должна быть в разы привлекательнее цены на газ. Это же касается и быта белорусов.
Кроме того, в белорусских новостройках предлагают сразу устанавливать электроплиты и готовить коммуникации таким образом, чтобы отопление и подогрев воды осуществлялись за счет электричества. Это полностью европейская модель.
Алена Сырова, корреспондент:
Но в скором будущем – по крайней мере, такие планы озвучивали белорусские власти – всё изменится. И уже при проектировании новых жилых кварталов планируют предусматривать инфраструктуру для любителей экологически чистого транспорта.
Возможно, тогда белорусы охотнее будут пересаживаться на электромобили. Тем более, что уже в 2019 году такие начнут производить под Минском.
Пока же на всю страну их меньше 200, в то время как по миру ездят 5 миллионов. Например, в США и Норвегии автовладельцев пересаживают за руль экотранспорта многочисленными льготами, баснословно поднимая налоги на дизельные и бензиновые модели.
Мы преуспели в производстве электробусов, сделав городской транспорт экологичным и экономичным. Кстати, он ездит не только по улицам городов, но и по территории огромнейшего тракторного завода – так развозят работников. К слову, на МТЗ трудятся над созданием электросельхозтехники. И первый шаг в этом направлении сделан: гибридная модель трактора сейчас проходит испытания в полевых условиях.
Николай Зезетко, главный конструктор научно-технического центра МТЗ:
Он пока не заряжается от розетки и всё еще заправляется дизелем, но значительно меньше расходует топлива и позволяет экономить хотя бы на обслуживании. Резонный вопрос: если есть электрокары, электробусы, то почему же сельхозтехнику так сложно сделать такой же с приставкой «электро»?
Николай Зезетко:
Но сегодняшний электротрактор – это уже половина есть. То есть электропривод есть, осталось поставить аккумуляторы, которые бы вращали этот электродвигатель.
Электротрактор вряд ли сможет работать в полную силу и привычно долго без подзарядки. Но эта проблема решаема. У нас достаточно ЛЭП над полями, а электрозаправочными станциями обеспечим себя сами. Производство в 2017 году наладили в Витебске. В модельном ряду есть 10 видов подзарядных станций. Причем на них заправиться могут электромобили с европейским, американским и китайским разъемами. Сейчас на предприятии «колдуют» над устройством, которое облегчит заправку.
Александр Борисович, главный конструктор ОАО «Витязь»:
Помимо транспорта еще и IT – куда же здесь без электричества? Сельское хозяйство – перспективнейшее направление – обогрев и всевозможные установки. Да и комфортная жизнь белорусов так или иначе зависит от силы тока. Импульс от запуска БелАЭС, безусловно, даст возможность этой силе еще энергичнее пульсировать по сосудам единого энергетического организма страны, вдыхая жизнь в новые сферы.
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Новости Беларуси. У Беларуси нет собственных достаточных объемов нефти и газа, которые бы могли обеспечить потребность страны в энергоресурсах. Мы вынуждены это...
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