ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

18.11.2018 22:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. У Беларуси нет собственных достаточных объемов нефти и газа, которые бы могли обеспечить потребность страны в энергоресурсах. Мы вынуждены это констатировать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Но констатация факта не означает, что невозможно свести импорт нефти и газа к минимуму. Стратегическое решение о строительстве Белорусской атомной электростанции стало символом новых возможностей на пути к энергетической независимости. Но дело даже не только в этом. Грядет эра чистой энергетики. В конце концов, мы пересядем на электробусы и электромобили, а предприятия перейдут на электричество. Так почему бы не начать делать это уже сейчас? Тем более что максимальное использование электричества в нашей экономике – залог ее стабильности и устойчивости к внешним шокам.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

На неделе во Дворце Независимости обсуждали новые подходы к управлению белорусской энергетикой. Два основных поручения Президента правительству: стопроцентная энергетическая независимость и безопасность и план по расширению использования электроэнергии. Корреспондент Алена Сырова заглянула в будущее, где электричество заменит многое, к чему мы привыкли.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Энергетическая независимость – то, к чему стремятся все без исключения страны и то, к чему должна двигаться Беларусь. Об этом на неделе говорил Президент. Конечно, в 2018 году мы значительно сократили потребление покупного газа и сэкономили порядка 600 миллионов долларов. Впервые мы самостоятельно полностью обеспечили собственные потребности в электроэнергии, да еще и продали ее за рубеж вдвое больше, чем в 2017 году! И сейчас самое время задуматься, куда направить излишки энергии, которые, непременно появятся, когда заработает Белорусская АЭС.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Александр Лукашенко: «Нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления»

С потреблением у нас пока проблемы: белорусы расходуют электричества втрое меньше, чем в развитых странах. И не потому, что экономим, просто неохотно отказываемся от привычного газа – речь сейчас и о предприятиях, и о людях. Президент поручил правительству энергичнее заниматься вопросами электрификации страны.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Александр Лукашенко: Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности

Готовый проект рабочая группа правительства должна положить на стол главе государства уже в первом полугодии 2019 года. Из целого ряда предложений, основанных на детальных подсчетах и опыте иностранных коллег, предстоит выбрать то, что подходит нам и позволит сделать переход на «зеленую» энергию выгодным для белорусов.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Пока же белорусские предприятия платят вдвое больше, чем физические лица – это, конечно, отражается на себестоимости продукта. Об этом говорят и на Белорусском металлургическом заводе, где электроэнергия – основа производственного процесса. Металл здесь плавят с помощью электрической дуги – потребление электроэнергии просто колоссальное.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Дмитрий Борисовец, заместитель главного инженера по техническому развитию Белорусского металлургического завода:
Мы являемся основным потребителем электроэнергии в Гомельской области. Потребляем в сутки порядка 6 миллионов киловатт в час.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Уже в 2018 году выплавить в Жлобине планируют без малого 2,5 миллиона тонн стали. Однако программа реконструкции производства на ближайшее будущее предусматривает увеличение до 3 миллионов тонн. При таком развитии производства рост потребления энергии неизбежен. Но такие объемы пока единичны. Когда уровень потребления электроэнергии в белорусской промышленности станет сопоставимым с флагманами в этом деле – США, Германией, Японией – исключим ее избыток. Заинтересовывать предприятия планируют ценой на электричество, которая должна быть в разы привлекательнее цены на газ. Это же касается и быта белорусов.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Игорь Ляшенко: «Уходить от подогревания газом и переходить на использование электроэнергии»

Кроме того, в белорусских новостройках предлагают сразу устанавливать электроплиты и готовить коммуникации таким образом, чтобы отопление и подогрев воды осуществлялись за счет электричества. Это полностью европейская модель.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Алена Сырова, корреспондент:
Подобные зарядные станции для электротранспорта в белорусских дворах – случай скорее единичный. Да и самих электрокаров у нас пока значительно меньше, чем классических автомобилей.

Но в скором будущем – по крайней мере, такие планы озвучивали белорусские власти –  всё изменится. И уже при проектировании новых жилых кварталов планируют предусматривать инфраструктуру для любителей экологически чистого транспорта.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Возможно, тогда белорусы охотнее будут пересаживаться на электромобили. Тем более, что уже в 2019 году такие начнут производить под Минском.

Сколько будет стоить белорусский электромобиль?

Пока же на всю страну их меньше 200, в то время как по миру ездят 5 миллионов. Например, в США и Норвегии автовладельцев пересаживают за руль экотранспорта многочисленными льготами, баснословно поднимая налоги на дизельные и бензиновые модели.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Мы преуспели в производстве электробусов, сделав городской транспорт экологичным и экономичным. Кстати, он ездит не только по улицам городов, но и по территории огромнейшего тракторного завода – так развозят работников. К слову, на МТЗ трудятся над созданием электросельхозтехники. И первый шаг в этом направлении сделан: гибридная модель трактора сейчас проходит испытания в полевых условиях.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Николай Зезетко, главный конструктор научно-технического центра МТЗ:
Трактор сам по себе работает, но можно его использовать как передвижную электростанцию. С него можно получить до 180 киловатт электроэнергии 220 вольт. Это очень актуально – снег выпал, электропитания нет на ферме, а коров доить надо. Трактор подогнали, поставили и всё – вся дойка работает.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Он пока не заряжается от розетки и всё еще заправляется дизелем, но значительно меньше расходует топлива и позволяет экономить хотя бы на обслуживании. Резонный вопрос: если есть электрокары, электробусы, то почему же сельхозтехнику так сложно сделать такой же с приставкой «электро»?

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Николай Зезетко:
Мы посчитали, что ежели нам сегодня использовать аккумуляторы самых последних разработок, то на трактор в 300 лошадиных сил необходим аккумулятор весом около 13 тонн. До тех пор, пока не будет накопителя энергии малых размеров, мы больше никуда не продвинемся.

Но сегодняшний электротрактор – это уже половина есть. То есть электропривод есть, осталось поставить аккумуляторы, которые бы вращали этот электродвигатель.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Электротрактор вряд ли сможет работать в полную силу и привычно долго без подзарядки. Но эта проблема решаема. У нас достаточно ЛЭП над полями, а электрозаправочными станциями обеспечим себя сами. Производство в 2017 году наладили в Витебске. В модельном ряду есть 10 видов подзарядных станций. Причем на них заправиться могут электромобили с европейским, американским и китайским разъемами. Сейчас на предприятии «колдуют» над устройством, которое облегчит заправку.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Александр Борисович, главный конструктор ОАО «Витязь»:
Компания готовится к тому, что в стране будут излишки электроэнергии, которые можно использовать с толком для нужд населения. Одной из целей является разработка электрозарядных станций для электромобилей, легковых пока электромобилей. Сейчас тенденция в Европе и мире идет к наращиванию парка электромобилей. Эта же тенденция будет преследоваться, надеемся, в нашей стране.

Будущее белорусской энергетики: как будет проходить электрификация страны после запуска БелАЭС

Помимо транспорта еще и IT – куда же здесь без электричества? Сельское хозяйство – перспективнейшее направление – обогрев и всевозможные установки. Да и комфортная жизнь белорусов так или иначе зависит от силы тока. Импульс от запуска БелАЭС, безусловно, даст возможность этой силе еще энергичнее пульсировать по сосудам единого энергетического организма страны, вдыхая жизнь в новые сферы.
Новости по теме

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Миссия МАГАТЭ прибыла в Беларусь, чтобы оценить готовность служб БелАЭС обеспечивать безопасность на объекте

«Росатом» подтвердил сроки ввода в эксплуатацию первого блока БелАЭС

Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС

Еврокомиссия одобрила отчет об итогах проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС
‡агрузка...
Новости 24 часа

Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году

Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости

В Лондоне мужчина открыл стрельбу по прохожим

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

Александр Лукашенко 19 ноября проведет переговоры с Ильхамом Алиевым

«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису

Все новости
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У Беларуси нет собственных достаточных объемов нефти и газа, которые бы могли обеспечить потребность страны в энергоресурсах. Мы вынуждены это...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе Audi влетела в дерево: водитель погиб, пассажирка в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика