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Юные волковысские волейболисты серебряные призеры первенства Гродненской области
19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
В течение трех дней, с 15 по 17 ноября в спортивном зале ЦОР по хоккею с шайбой 7 команд юношей 2005-2006 гг. рождения из Волковыска, Лиды, Свислочи, Гродненского района и три команды Гродно разыграли титул чемпиона области.
Наши земляки, воспитанники тренера Сергея Березовского, заняли второе место, пропустив вперед команду областного центра под руководством Андрея Толочко.
Третье место у команды г. Свислочь, тренер Валерий Балюк.
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В течение трех дней, с 15 по 17 ноября в спортивном зале ЦОР по хоккею с шайбой 7 команд юношей 2005-2006 гг. рождения из Волковыска, Лиды,...
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