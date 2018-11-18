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Юные волковысские волейболисты серебряные призеры первенства Гродненской области

19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Юные волковысские волейболисты серебряные призеры первенства Гродненской области

В течение трех дней, с 15 по 17 ноября в спортивном зале ЦОР по хоккею с шайбой 7 команд юношей 2005-2006 гг. рождения из Волковыска, Лиды, Свислочи, Гродненского района и три команды Гродно разыграли титул чемпиона области.

Наши земляки, воспитанники тренера Сергея Березовского, заняли второе место, пропустив вперед команду областного центра под руководством Андрея Толочко.

Третье место у команды г. Свислочь, тренер Валерий Балюк.

 
Теги: Гродно
 
 
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В течение трех дней, с 15 по 17 ноября в спортивном зале ЦОР по хоккею с шайбой 7 команд юношей 2005-2006 гг. рождения из Волковыска, Лиды,...
 
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