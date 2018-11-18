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В Волковысском районе продолжается месячник по приему ртути

19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковысском районе продолжается месячник по приему ртути

До 30 ноября МЧС проводит месячник по приему ртути и ртутьсодержащих отходов у населения.

 Ртуть можно сдать в Волковысский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по адресу г. Волковыск, ул. 129-й Орловской дивизии, 46 (справки по телефону 101 или 6-81-66), а ртутьсодержащие отходы (градусники, приборы, ртутьсодержащие лампы) — в ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» по адресу г. Волковыск, ул. Социалистическая, 12 (справки по телефону 115). 

 
 
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До 30 ноября МЧС проводит месячник по приему ртути и ртутьсодержащих отходов у населения.  Ртуть можно сдать в Волковысский...
 
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