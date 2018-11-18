Вацлав Станиславович Станишевский, арендатор, житель д. Стриженята:





-На областных «Дажынках» моя торговая палатка стояла в ряду фермеров района. Имею 4 га земли, из них 3 - в аренде. Каждую пятницу торгую на рынке. Обеспечиваю овощами тех, кто по каким-либо причинам не может вырастить овощи сам. Работаем с женой, дети помогают, когда приезжают - получили в Минске образование и «улетели» из родительского дома.

Перец хорошо удался, помидорчики в этом году. Клубника была хороша. Такого количества покупателей я никогда не видел. Приятно было предложить помидоры, перец, морковь выращенные в 2 км от Ивья.

Жизнь фермера нелегка. На будущее планы – садить и выращивать больше, не сдаваться, иметь боевой дух. А Дожинки в Ивье показали и фермеров с лучшей стороны. Оющались между собой, были интересные беседы с покупателями. Спрашивали телефон, интересовались агрономическими секретами. Тайн здесь нет – надо работать. Тогда все будущие сельхозярмарки будут обречены на успех. А что Ивьевская успешная – нет сомнений ни у кого.

Вацлав Эдуардович Выдронок, пенсионер:





Я проработал трактористом-машинистом более 36 лет, неоднократно был победителем социалистического соревнования. Пахал ивьевскую землю, сеял, растил на ней хлеб, другие культуры, заготавливал корма. Думаю, что частица моего труда есть в этом празднике - итоге крестьянского годового труда, хотя я уже давно на пенсии. Меня пригласили и на районные дожинки в воскресенье. Помню сельские дожинки на протяжении более пятидесяти лет. Это всегда радость - когда есть результат работы на земле. Руки крестьянские - они ведь особенные. Мы всегда пели на своих дожинках. И сегодня в Ивье, ставшей аграрной столицей Гродненщины, - эти песни, многие знакомые мне, напомнили о том нелегком труде на земле. Приятно видеть на улицах Ивья много молодежи, их улыбающиеся, радостные лица. У них другие взгляды, другое понимание жизни. Но если они избрали труд в сельском хозяйстве - это правильные молодые люди.

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А. Яловский: "Люди остались довольны!.." (+видео)

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"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.."