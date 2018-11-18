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А. Яловский: "Люди остались довольны!.." (+видео)

19.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Александр Чеславович Яловский, председатель профкома ОАО « Ивьевская «Сельхозтехника».

На областных «Дожинках» награжден Почетной грамотой Гродненского обкома профсоюзов.

А. Яловский: &quot;Люди остались довольны!..&quot; (+видео)

Чеслав Валентинович Тучковский – предшественник, сильнейший мой наставник в профсоюзной работе. 
102 человека работают у нас, и все они - члены профсоюза. К областным «Дожинкам» коллектив добросовестно потрудился. Все поступившие заказы выполнили. Многие витрины на празднике сделаны у нас. Технику предоставляливо время уборочной сейчас, возим сахарную свеклу. Ремонт техники идет уже к новому сельскохозяйственному году. Впереди новые дожинки.
Насыщена профсоюзная жизнь организации. Юбилеи, праздники – все отмечаем торжественно, чтобы запомнилось работникам.

На видео А. Яловский и И. Лушко.

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"Праздников такого масштаба в Ивье еще не было..."

Читать полностью: http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4686-prazdnikov-takogo-masshtaba-v-ive-eshche-ne-bylo.html

"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!..". Гости "Дажынак-2018" поделились своими эмоциями от праздника

Читать полностью: http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4684-skazat-chto-nam-ponravilos-etogo-malo-nam-ochen-ponravilos-gosti-dazhynak-2018-podelilis-svoimi-emotsiyami-ot-prazdnika.html

"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.."

Читать полностью: http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4687-ogromnoe-spasibo-lyudyam-podarivshim-takoj-prazdnik-uvidet-ego-v-ive-a-ne-gde-to-daleko-eto-voobshche-kruto.html

 
 
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Александр Чеславович Яловский, председатель профкома ОАО « Ивьевская «Сельхозтехника». На областных «Дожинках» награжден Почетной грамотой Гродненского...
 
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