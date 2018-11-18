А. Яловский: "Люди остались довольны!.." (+видео)

Александр Чеславович Яловский, председатель профкома ОАО « Ивьевская «Сельхозтехника».
На областных «Дожинках» награжден Почетной грамотой Гродненского обкома профсоюзов.
Чеслав Валентинович Тучковский – предшественник, сильнейший мой наставник в профсоюзной работе.
102 человека работают у нас, и все они - члены профсоюза. К областным «Дожинкам» коллектив добросовестно потрудился. Все поступившие заказы выполнили. Многие витрины на празднике сделаны у нас. Технику предоставляливо время уборочной сейчас, возим сахарную свеклу. Ремонт техники идет уже к новому сельскохозяйственному году. Впереди новые дожинки.
Насыщена профсоюзная жизнь организации. Юбилеи, праздники – все отмечаем торжественно, чтобы запомнилось работникам.
На видео А. Яловский и И. Лушко.
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