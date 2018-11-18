А. Яловский: "Люди остались довольны!.." (+видео)

Александр Чеславович Яловский, председатель профкома ОАО « Ивьевская «Сельхозтехника».

На областных «Дожинках» награжден Почетной грамотой Гродненского обкома профсоюзов.





Чеслав Валентинович Тучковский – предшественник, сильнейший мой наставник в профсоюзной работе.

102 человека работают у нас, и все они - члены профсоюза. К областным «Дожинкам» коллектив добросовестно потрудился. Все поступившие заказы выполнили. Многие витрины на празднике сделаны у нас. Технику предоставляливо время уборочной сейчас, возим сахарную свеклу. Ремонт техники идет уже к новому сельскохозяйственному году. Впереди новые дожинки.

Насыщена профсоюзная жизнь организации. Юбилеи, праздники – все отмечаем торжественно, чтобы запомнилось работникам.

На видео А. Яловский и И. Лушко.

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"Праздников такого масштаба в Ивье еще не было..."

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"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!..". Гости "Дажынак-2018" поделились своими эмоциями от праздника

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"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.."