"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.." (+видео)

Дарья Станиславовна Горбач – агрохимик филиала “Азот Агро», Алексей Сергеевич Шкадов – агроном филиала “Азот Агро»,

оба выпускники высших учебных заведений 2018 года, молодые специалисты





Алексей: Шествие впечатлило, мы видели людей, которые творят историю - лучших аграриев области. Вроде бы такие же люди, как мы. Но чтобы достичь их уровня владения профессией - думаю, придется приложить много труда и упорства. Я уважаю профессионализм, он необходим, чтобы поддержать высокий уровень нашего сельского хозяйства.

Трактор поразил на выставке техники Минского тракторного завода. Это техника 21-го века. Приятно, что когда-то он придет и на ивьевские поля.

Концерт вечером - это что-то из области фантастики. Столько живой музыки, столько молодежи, столько ярких красок

Дарья: Получили массу впечатлений. Мы готовились к празднику в качестве молодых специалистов крупнейшего сельхозпредприятия района. Наш трудовой стаж исчисляется месяцами. Так хочется приложить свои знания на Ивьевщине. В качестве молодого специалиста на районных «Дожинках-2018» от имени молодых специалистов на главной сцене района мне предстоит сказать об этом. Хочется прожить честную трудовую жизнь и быть достойными тех людей, кто сделал наше сельское хозяйство успешным.

Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!

Поражена спортивными соревнованиями, лошади впечатлили на набережной. Подворья из каждого района области не описать - это просто надо было видеть. Я думаю, впечатление об этом событии никогда не сотрется в моей памяти.

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"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!..". Гости "Дажынак-2018" поделились своими эмоциями от праздника

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"Праздников такого масштаба в Ивье еще не было..."