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"Праздников такого масштаба в Ивье еще не было..."

19.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Светлана Адамовна Шкредова, работник «Агро-Липнишки»:

&quot;Праздников такого масштаба в Ивье еще не было...&quot;

-Мы готовили районное подворье, думаю, что оно получилось. Хотя, и другие были просто на запредельном уровне. С таким полетом фантазии я еще не сталкивалась, хотя по роду своей работы участвовала в десятках если не сотнях праздничных мероприятий на сельскохозяйственную тематику. Нас благодарили люди, заходившие на «Ивьевское подворье». В том числе - и областное руководство. Это очень приятно. Было радостно видеть лица людей, мрачных я за десять часов не видела ни одного.

Праздников такого масштаба в Ивье еще не было. Хорошо, что его могли увидеть наши пенсионеры, которых организованно доставило из многих деревень. Они были восхищены масштабами праздника.

Приятно сознавать, что люди работающие в сельском хозяйстве не обделены заботой государства. И что их труд вспоминают не только в день праздника.

Преобразились наши улицы, дома. Необходимо чтобы этот почин, это стремление людей сделать свой дом, свои улицы чище, благоустроеннее, было продолжено.

И чтобы труд у крестьянина всегда воздавалось должное. Он этого заслуживает, как никто другой.

 

Сергей Михайлович Бажин, управляющий КСУП «Субботники»:

&quot;Праздников такого масштаба в Ивье еще не было...&quot;

-Праздник прошел на очень высоком уровне, я могу это сказать  с позиции руководителя, подобные мероприятия я наблюдал неоднократно. Я думаю, что они были проведены лучше, чем где-то. Это не местечковый патриотизм. Это действительно так. Много гостей из ближних и дальних весей, в том числе и из Субботник. Много знакомых лиц. Лиц радостных и удовлетворенных. Посмотреть было на что. Послушать музыку на любой вкус.

К районному празднику КСУП «Субботники» пришел с хорошими трудовыми показателями. Труженики хозяйства получат много наград. И есть определенное удовлетворение от труда.

Наше хозяйство в лидирующих позициях по производству картофеля, в заготовке кормов.

Все люди своим трудом праздник встретили. И то, как чествовали все сферы сельскохозяйственного производства, не могло не радовать.

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"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!..". Гости "Дажынак-2018" поделились своими эмоциями от праздника

Читать полностью: http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4684-skazat-chto-nam-ponravilos-etogo-malo-nam-ochen-ponravilos-gosti-dazhynak-2018-podelilis-svoimi-emotsiyami-ot-prazdnika.html

"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.."

Читать полностью: http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4687-ogromnoe-spasibo-lyudyam-podarivshim-takoj-prazdnik-uvidet-ego-v-ive-a-ne-gde-to-daleko-eto-voobshche-kruto.html

 
 
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Светлана Адамовна Шкредова, работник «Агро-Липнишки»: -Мы готовили районное подворье, думаю, что оно получилось. Хотя, и другие были просто на запредельном...
 
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