"С кроликами я побывала на всех дожинках последних лет. Так что сравнивать могу уровень на основании большого опыта. И сравнение в пользу Ивья..."

Елена Анатольевана Савельева, житель г.п. Юратишки, бывший «афганец», пенсионерка:





На областных дожинках торговая палатка, представляем белорусское общественное объединение кролиководов, стояла рядом с редакцией. На стенде были вывешены многочисленные награды полученные кроликами нашей землячки на различных выставках, фото иллюстрировали историю побед, историю увлечения. Но лучшей иллюстрацией были кролики – около десятка пород. Глаз не отвести – красавчики. Так что, прежде чем поговорить о впечатлении кроликовода от областных дожинок, пришлось поговорить «на производственную» тему.

-Кроликами занимаюсь со школьной скамьи. В военном городке в Новополоцке, в столице ВДВ, в военном городке в гараже умудрялась держать. Всецело отдалась хобби, когда муж ушел на пенсию. Лет 20 уже, как переехали в Юратишки, «подсела капитально» на разведение кроликов. Разные породы кроликов выращивает - шкурковые и мясные, например, Новозеландская красная Белый великан, Бургундская Калифорнийская. Рядом с кроличьими клетками глаза могли разбежаться у модниц – шапочки, варежки, поделки вяжут с меха такие же увлеченные люди. Всего на Ивьевских «Дожинках» собралось 4 кроликовода- из Минска, Барановичей. Члены правления вяжут из кроличьего меха. И покупали люди красивые и стильные изделия. Наград много за выведенных кроликов получили.

Обществу скоро 10 лет, в нем состоит около 100 человек, из Ивьевского района я только одна.

Если бы мимо нас прошел губернатор (интервью бралось утром), обратилась бы с просьбой - нет в области комбикорома для кроликов. Жизненно необходимо такое производство. Сено, морковочка, трава – это хорошо. Но без комбикормов никак - там все добавки, премиксы, основа сбалансированного питания.

На пути кролиководства были и взлеты, и падения. Опыт приходит с годами. От всех болезней нужно прививать питомцев. Люди не понимают, что надо вакцинировать, а ведь многие перешли на кроликов, свиней и коров уже многие не держат. Мяско идеальное, на первом месте, перед мясом индейки, курица только на четвертом.



С кроликами я побывала на всех дожинках последних лет. Так что сравнивать могу уровень на основании большого опыта. И сравнение в пользу Ивья. Хотя побродить по дожиночным маршрутам смогла урывками – кролики требовали внимания, а потенциальные покупатели двигались целый световый день.