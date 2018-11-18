"Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось!..". Гости "Дажынак-2018" поделились своими эмоциями от праздника

Татьяна Ивановна Полторак(вторая слева), музыкальный руководитель вокального ансамбля «Ворожея»:





-Мы участвуем в «Дожинках областных уже пятый раз. Это так прекрасно, что они прошли на родной земле, на Ивьевщине, которую мы все так любим. Чувствовалось особое гостеприимство, особая любовь к родному краю. Это невозможно было не ощутить. Благодарность отделу культуры, приложившему столько сил для создания культурной программы на фестивале. Пелось нам легко, как никогда. Необходимо сказать слова признательности руководству района, которые приложили столько сил по наведению порядка в городе, благоустройству агрогородков. Наши люди заслужили этот праздник.

Все получилось, было красочно, весело, энергично, на одном дыхании. И было так грустно расставаться с гостями со всей страны, не только Гродненщины, приехавшими на Ивьевскую землю.







Оксана Мечиславовна Василевская с дочерью, жители города Ивье:





- Программу «Дожинок» мы просмотрели полностью, на одном дыхании. Сказать, что нам понравилось, - этого мало. Нам очень понравилось. Очень-очень! Когда мы вспоминаем события дня - улыбка сама собой приходит на лицо. Столько впечатлений за один день. Музыка на каждом шагу, как волшебно она плыла над озером, достигая даже окраин города. Плыла над озером, над нашим красивым костелом.

Много палаток, гостей приезжих, доброе отношение всех ко всем. Просто океан теплоты. Я не видела ни одного неадекватного человека: пьяного, дебошира. Люди светились радостью.

Выступления районных коллективов - это очень здорово. Высокопрофессионально. Наверное, были отобраны действительно лучшие.

Очень интересные концерты просмотрели: «Мы вместе», Песняров, Дорофеева была, Ольга Плотникова пела, группа «Дрозды». Мастер-классы по деревообработке, соломоплетению завораживали.

Погода просто благоприятствовала, солнышко ноябрьское светило как-то даже ярче обычного. Мы зарядились энергией, сплошной позитив. Настроение по ходу ивьевских «Дожинок» было просто прекрасное.

Светлана Адамовна Шкредова, работник «Агро-Липнишки»

-Мы готовили районное подворье, думаю, что оно получилось. Хотя, и другие были просто на запредельном уровне. С таким полетом фантазии я еще не сталкивалась, хотя по роду своей работы участвовала в десятках если не сотнях праздничных мероприятий на сельскохозяйственную тематику. Нас благодарили люди, заходившие на «Ивьевское подворье». В том числе - и областное руководство. Это очень приятно. Было радостно видеть лица людей, мрачных я за десять часов не видела ни одного.

Праздников такого масштаба в Ивье еще не было. Хорошо, что его могли увидеть наши пенсионеры, которых организованно доставило из многих деревень. Они были восхищены масштабами праздника.

Приятно сознавать, что люди работающие в сельском хозяйстве не обделены заботой государства. И что их труд вспоминают не только в день праздника.

Преобразились наши улицы, дома. Необходимо чтобы этот почин, это стремление людей сделать свой дом, свои улицы чище, благоустроеннее, было продолжено.

И чтобы труду крестьянина всегда воздавалось должное. Он этого заслуживает, как никто другой.

Сергей Михайлович Бажин, управляющий КСУП «Субботники»

-Праздник прошел на очень высоком уровне, я могу это сказать с позиции руководителя, подобные мероприятия я наблюдал неоднократно. Я думаю, что они были проведены лучше, чем где-то. Это не местечковый патриотизм. Это действительно так. Много гостей из ближних и дальних весей, в том числе и из Субботник. Много знакомых лиц. Лиц радостных и удовлетворенных. Посмотреть было на что. Послушать музыку на любой вкус.

К районному празднику КСУП «Субботники» пришел с хорошими трудовыми показателями. Труженики хозяйства получат много наград. И есть определенное удовлетворение от труда.

Наше хозяйство в лидирующих позициях по производству картофеля, в заготовке кормов.

Все люди своим трудом праздник встретили. И то, как чествовали все сферы сельскохозяйственного производства, не могло не радовать.

Вацлав Эдуардович Выдронок, пенсионер

Я проработал трактористом-машинистом более 36 лет, неоднократно был победителем социалистического соревнования. Пахал ивьевскую землю, сеял, растил на ней хлеб, другие культуры, заготавливал корма. Думаю, что частица моего труда есть в этом празднике - итоге крестьянского годового труда, хотя я уже давно на пенсии. Меня пригласили и на районные дожинки в воскресенье. Помню сельские дожинки на протяжении более пятидесяти лет. Это всегда радость - когда есть результат работы на земле. Руки крестьянские - они ведь особенные. Мы всегда пели на своих дожинках. И сегодня в Ивье, ставшей аграрной столицей Гродненщины, - эти песни, многие знакомые мне, напомнили о том нелегком труде на земле. Приятно видеть на улицах Ивья много молодежи, их улыбающиеся, радостные лица. У них другие взгляды, другое понимание жизни. Но если они избрали труд в сельском хозяйстве - это правильные молодые люди.

Дарья Станиславовна Горбач – агрохимик филиала “Азот Агро», Алексей Сергеевич Шкадов – агроном филиала “Азот Агро», оба выпускники высших учебных заведений 2018 года, молодые специалисты

Алексей: Шествие впечатлило, мы видели людей, которые творят историю - лучших аграриев области. Вроде бы такие же люди, как мы. Но чтобы достичь их уровня владения профессией - думаю, придется приложить много труда и упорства. Я уважаю профессионализм, он необходим, чтобы поддержать высокий уровень нашего сельского хозяйства.

Трактор поразил на выставке техники Минского тракторного завода. Это техника 21-го века. Приятно, что когда-то он придет и на ивьевские поля.

Концерт вечером - это что-то из области фантастики. Столько живой музыки, столько молодежи, столько ярких красок

Дарья: Получили массу впечатлений. Мы готовились к празднику в качестве молодых специалистов крупнейшего сельхозпредприятия района. Наш трудовой стаж исчисляется месяцами. Так хочется приложить свои знания на Ивьевщине. В качестве молодого специалиста на районных «Дожинках-2018» от имени молодых специалистов на главной сцене района мне предстоит сказать об этом. Хочется прожить честную трудовую жизнь и быть достойными тех людей, кто сделал наше сельское хозяйство успешным.

Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!

Поражена спортивными соревнованиями, лошади впечатлили на набережной. Подворья из каждого района области не описать - это просто надо было видеть. Я думаю, впечатление об этом событии никогда не сотрется в моей памяти.

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"Огромное спасибо людям, подарившим такой праздник. Увидеть его в Ивье, а не где-то далеко - это вообще круто!.."

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"Праздников такого масштаба в Ивье еще не было..."