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Прогноз по курсам валют: почему курс доллара в Беларуси снижается?
– В очередной раз основными драйверами для белорусского валютного рынка оказались внешние факторы. В первую очередь это укрепление российского рубля. Пара
Зато
Такое укрепление
Первый из них связан с ценами на нефть. После того, как нефть обновила локальные минимумы во вторник 13 ноября, опустившись ниже $65 за баррель марки Brent, оставшуюся часть недели она восстанавливала свою стоимость, поднявшись до $68.
Второй фактор – наиболее важный – связан с тем, что на минувшей неделе стало известно: американский конгресс не будет торопиться запускать новые финансовые санкции против России.
До этого ожидалось, что к их обсуждению конгресс может вернуться сразу после промежуточных выборов, которые прошли в начале этого месяца. Однако недавно было заявлено, что сейчас у конгресса есть другие первоочередные задачи: госдолг и бюджет. К вопросу санкций вернется уже новый состав конгресса, который начнет заседать в начале следующего года.
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На минувшей неделе доллар, вопреки прогнозам, вел себя неспокойно: сначала вырос до 2,15 рублей, а к пятнице резко упал до 2,11.
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