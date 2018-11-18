Прогноз по курсам валют: почему курс доллара в Беларуси снижается?

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– В очередной раз основными драйверами для белорусского валютного рынка оказались внешние факторы. В первую очередь это укрепление российского рубля. Пара евро-доллар изменилась совсем незначительно: выросла с 1,1240 до 1,1250, т.е. всего лишь на 0,1%.

Зато доллар к российскому рублю за неделю упал на 1,4%. Евро к российскому рублю упал на 1,3%.

Такое укрепление российского рубля связано с двумя факторами.

Первый из них связан с ценами на нефть. После того, как нефть обновила локальные минимумы во вторник 13 ноября, опустившись ниже $65 за баррель марки Brent, оставшуюся часть недели она восстанавливала свою стоимость, поднявшись до $68.

Второй фактор – наиболее важный – связан с тем, что на минувшей неделе стало известно: американский конгресс не будет торопиться запускать новые финансовые санкции против России.

До этого ожидалось, что к их обсуждению конгресс может вернуться сразу после промежуточных выборов, которые прошли в начале этого месяца. Однако недавно было заявлено, что сейчас у конгресса есть другие первоочередные задачи: госдолг и бюджет. К вопросу санкций вернется уже новый состав конгресса, который начнет заседать в начале следующего года.