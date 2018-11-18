Тест для знающих. Правильно ли вы обслуживаете свой автомобиль?

Мы знаем, что менять масло надо один раз в 10 тысяч км, а вместе с ним — фильтры. Дальше минимальных процедур ТО мы обычно не заглядываем. Хотя от правильности и своевременности обслуживания зависит то, какой будет жизнь автомобиля — долгой и счастливой или короткой и печальной.

Что нужно делать, если вы хотите ездить на автомобиле 10 лет и не знать бед? Следовать рекомендациям не лучших гаражных специалистов, а указаниям автопроизводителя и сервисной книги. Проверим, насколько хорошо вы знаете «библию» своего автомобиля.