Журнал Glamour раздал награды 14-й премии «Женщина года». В 2018 году премия присуждалась в 12 номинациях.

Так «Женщиной года» стала Саша Бортич, уроженка Беларуси, звезда фильма «Я худею» и «Викинги».

В категории «Модель года» победила Валентина Ясень, 63-летняя жительница Санкт-Петербурга, раньше работала аптекарем. В модельный бизнес женщина попала полтора года назад, когда начала сотрудничать с агентством Oldushka. Теперь она регулярно снимается для рекламы дизайнерских коллекций и появляется на подиумах

После премии Валентина появилась в передаче «Вечерний Ургант», где рассказала о том, как осваивает новую профессию.

«Певицей года» стала Полина Гагарина, «Парой года» назвали Влада Топалова и Регину Тодаренко. «Лучший режиссер» — Вера Кричевская за создание документального фильма «Дело Собчака».

Награда «Прорыв года» досталась певице и телеведущей Юлианне Карауловой.

В номинации «Мужчина года» лауреатами стали создателям фильма «Лето»: Рома Зверь, получивший награду Канн за лучший саундтрек, и Кирилл Серебренников, режиссер, руководитель Гоголь-центра, находящийся под домашним арестом.