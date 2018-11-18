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Звезда фильма "Я худею" и 63-летняя модель. Кто получил награды "Женщина года" по версии Gloumur?
Журнал Glamour раздал награды 14-й премии «Женщина года». В 2018 году премия присуждалась в 12 номинациях.
Так «Женщиной года» стала Саша Бортич, уроженка Беларуси, звезда фильма «Я худею» и «Викинги».
В категории «Модель года» победила Валентина Ясень, 63-летняя жительница Санкт-Петербурга, раньше работала аптекарем. В модельный бизнес женщина попала полтора года назад, когда начала сотрудничать с агентством Oldushka. Теперь она регулярно снимается для рекламы дизайнерских коллекций и появляется на подиумах
После премии Валентина появилась в передаче «Вечерний Ургант», где рассказала о том, как осваивает новую профессию.
«Певицей года» стала Полина Гагарина, «Парой года» назвали Влада Топалова и Регину Тодаренко. «Лучший режиссер» — Вера Кричевская за создание документального фильма «Дело Собчака».
Награда «Прорыв года» досталась певице и телеведущей Юлианне Карауловой.
В номинации «Мужчина года» лауреатами стали создателям фильма «Лето»: Рома Зверь, получивший награду Канн за лучший саундтрек, и Кирилл Серебренников, режиссер, руководитель Гоголь-центра,
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Валентина Ясень, жительница Санкт-Петербурга, стала моделью года по версии Glamour
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