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Звание лучшего ракетного дивизиона получил 308 орд 465 ракетной бригады

19.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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В число передовых подразделений 465 ракетной бригады входит и 308 отдельный ракетный дивизион. Подтверждение тому — успешное участие в состязаниях на звание «Лучший ракетный дивизион» среди подразделений ракетных войск и артиллерии, традиционно проводимых в преддверии профессионального праздника.

Звание лучшего ракетного дивизиона получил 308 орд 465 ракетной бригады

О некоторых моментах рассказал командир дивизиона подполковник Максим Абрамович:

— В период подготовки к соревнованиям особое внимание уделялось психологическому настрою военнослужащих. Каждый ракетчик должен был настроиться на инициативные действия и проявление воли к победе.

В ходе соревнования профессионально действовали должностные лица штаба дивизиона во главе с майором Денисом Шингелем. Офицеры безупречно справились с организацией выполнения многочисленных разнообразных учебно-боевых задач.

Добрых слов заслуживают технические специалисты, успешно подготовившие технику и вооружение для четкой работы в полевых условиях, а также хозяйственники дивизиона, особенно рядовые Дмитрий Ивчик и Максим Иванов.

Подчиненные майора Максима Бочко обеспечили своевременное снабжение подразделений ГСМ, медицинское и бытовое обеспечение личного состава, его питание и обогрев.

То, что центром боевой работы является стартовая батарея, доказали капитаны Андрей Прокопчик и Василий Прибытко. Комбаты продемонстрировали умелое руководство вверенными им коллективами, занятия проводили в духе состязательности и здорового соперничества, с широким использованием передового опыта и строгим соблюдением мер безопасности. В этой работе им помогали начальники расчетов старшие лейтенанты Антон Троцкий и Вадим Сильченко, а обеспечили безаварийную эксплуатацию пусковых установок старшие механики-водители ефрейторы Евгений Курьянович, Александр Цалко. Прапорщик Валерий Абсадыков, старший сержант-контрактник Александр Умэцкий, младший сержант Владислав Жмакин и рядовой Евгений Штолик в кратчайшие сроки проложили линию связи.

Старания личного состава 308 ордн обеспечили выполнение поставленной задачи на высочайшем уровне, что позволило им заслуженно получить звание лучшего в РВиА.

Григорий МАРКУШИН.

 
 
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В число передовых подразделений 465 ракетной бригады входит и 308 отдельный ракетный дивизион. Подтверждение тому — успешное участие в состязаниях на звание...
 
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