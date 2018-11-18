Секс-символ миллионов девчонок, который не любит свое отражение. Факты об актере Адаме Драйвере

Если вам однажды показалось, что Адам Драйвер тревожен и постоянно собой недоволен, знайте, это вам не показалось! Он именно такой, несмотря на актерские успехи и любовь публики: Адам не занимается самолюбованием, не пересматривает свои фильмы и не считает себя секс-символом. Какой он? Давайте посмотрим.

Сегодня ему исполнилось 35 лет. Он родился в простой семье, довольно религиозной. Он вспоминал в одном из интервью, что его родные не были начитанными, и он так не полюбил книги. К слову, отношения с семьей у Адама остаются натянутыми.



Фото: pinterest.com / Адам в детстве

Адам захотел быть актером еще в детстве. Но случилось так, что после школы его не приняли в театральную школу в Нью-Йорке. Ему было почти 18 лет, когда случилась переоценка и переворот в сознании многих американцев — 11 сентября 2001. Тогда Адам ощутил неопределенность и желание что-то сделать для страны. Так он оказался в Корпусе морской пехоты США. Его прозвали Уши-2, видимо, из-за приметной части тела, а воспоминания у Адама от службы такие:

«Есть что-то особенное в том, когда ты идешь в армию, лишаешься свободы, личности и имущества. А когда ты вновь возвращаешь себе эту свободу, то уже четко понимаешь, чего ты хочешь от жизни».



Фото: pinterest.com / Адам на службе

Через 2 года подготовки и тренировок, почти накануне отправки в Ирак, его комиссовали из-за травмы в области груди: он получил ее, катаясь на горном велосипеде. Он работал сторожем, полицейским и продавцом пылесосов:

«Стоило мне достать пылесос, как он тут же разваливался. Каждый раз перед демонстрацией я говорил: «Эта штука, сэр, сделана из материалов, которые использовали на «Аполлоне-13». И как только я говорил это, что-то обязательно ломалось».

Адам Драйвер поступил в Джуллиардскую актерскую школу, где учился 4 года всему: говорить, думать, чувствовать. Правда, простой парень не слишком легко вписывался в среду нью-йоркской богемы. Правильные интонации и жесты приходили с многочисленными повторениями. От этого актерская группа очень напоминала Адаму службу в вооруженных силах: незнакомые люди, четкие роли для исполнения и совместное времяпрепровождение — хочешь того или нет.



Фото: pinterest.com

Успех нашел его не на театральной сцене. Хотя в 2010 году он дебютировал на Бродвее в «Профессии миссис Уоррен» Джорджа Бернарда Шоу. Его пропуском в мир кино стал комедийный сериал Лины Данэм «Девчонки». К слову, там довольно много голых сцен, и Адам воспринимает их естественно, ведь, по его словам, за этими сценами всегда есть идея и история. В сериале Драйвер провел все 6 сезонов, исполнив роль своего же тезки Адама Сандлера, харизматичного нелюдимого красавца, любителя нестандартного секса и попросту эмоционально нестабильного товарища. Роль второго плана плавно перешла в одну из главных.

Где еще он играл?

«Внутри Льюина Дэвиса» режиссеров Коэнов. Драйвер играет маленькую смешную роль самоуверенного и нелепого исполнителя в ковбойской шляпе.

«Милая Фрэнсис» (режиссер Ноа Баумбах) — роль художника Льва Шапиро. Портрет поколения тех, кто не знает, что делать со своей свободой.

У Ноа Баумбаха он играл и в «Пока мы молоды» — в картине о конфликте поколений. Адам там исполнил роль классического успешного хипстера, а его фраза «Давайте просто не знать, что это такое» — гимн современному стремлению загуглить все.

«Голодные сердца» — за эту роль Драйвер получил приз на Венецианском фестивале вместе со партнершей Альбой Рорвахер. Лента о тревоге, внезапной беременности и депрессии, доверии и страхе.

«Тропы» — о жажде приключений и о желании каждого однажды проверить себя. Драйвер играет там фотографа и появляется на экране всего несколько раз.



Фото: weheartit.com

У Мартина Скорсезе в «Молчании» Адам сыграл иезуитского проповедника в Японии XVII века. Ради этой роли он очень исхудал, но все так же прекрасен.

Для роли в ленте «Патерсон» Джима Джармуша Драйвер научился водить автобус и ценить ежедневную рутину, отыскивая там яркие моменты:

«Я так и не понял музыки, которую он написал к «Патерсону». Джармуш спрашивал: «Правда мило?» А мне эти электронные завывания напоминали убой скота».

В «Человеке, который убил Дон Кихота» Адам играет модного режиссера Санчо Пансу. Ему пришлось освоить езду на осле:

«Довольно смешное занятие, учитывая мой рост. Я брал уроки в Лондоне, затем в Нью-Йорке, но либо ослы на самом деле очень упрямые существа, либо меня они серьезно не воспринимали».

«Звездные войны: Пробуждение силы». Там Драйвер — неоднозначный представитель «темной стороны силы» и антигерой Кайло Рен. После этой роли его накрыла слава:

«После выхода фильма я хотел покататься на велосипеде по городу. Не прошло и двух минут, как меня остановили полицейские, чтобы сфотографироваться».

А потом был следующий эпизод, «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Зрители назвали персонажа Кайло одним из самых интересных кинозлодеев: куча психологических проблем и огромные амбиции.



Фото: kinopoisk.ru

«Удача Логана», криминальная комедия Стивена Содерберга. Адам играет в фильме одного из братьев Логан. Второго играет Ченнинг Татум. Комедия — тот жанр, в котором отчасти мрачный Драйвер очень хорош.

В этом году вышла лента «BlacKkKlansman» Спайка Ли. Время действия 1979 год, Колорадо. Внедриться в ку-клукс-клан — задача пары полицейских.

Сейчас Драйвер снимается в очередной части «Звездных войн». Выход планируется на 2019 год. А еще Драйвер работает в проекте Untitled Noah Baumbach вместе со Скарлетт Йоханссон.

Личная жизнь Адама Драйвера

С будущей женой, Джоан Такер, он познакомился во время учебы в актерской школе. Первую их встречу Адам вспомнил так:

«Она научила меня, что нельзя сплевывать на улице, а я открыл ей группу Rolling Stone».



Фото: pinterest.com

Пара встречалась 8 лет, затем решили оформить отношения. Следить за личной жизнью актера сложновато: он не использует социальные сети. Адам не понимает, для чего необходимо быть всегда на связи с другими.

«Жена полностью изменила мой стиль в одежде. Она научила меня одеваться лучше, чем я всегда хотел, умел и мог. До того как она появилась в моей жизни, я сутулился и носил одежду, которую носят 14-летние, но она научила меня надевать чистое, красивое и не горбиться».



Источник: imgur.com

Джоан не только его одела и выпрямила. Вместе они учредили некоммерческую организацию Arts in the Armed Forces, члены которой участвуют в бесплатных спектаклях для военных. Адам и Джоан также вместе снимались в сериале «Девочки». Детей у пары нет.

Хотя актер становится все популярнее, его отношение к успеху очень спокойное:

«Я не думаю о вещах с позиции успеха. Мне нужно делать свою работу. А она часто заключается в том, что группа людей решает что-то на ходу. Нужно быть очень открытым и анализировать, что ты делаешь: не стоит ли твое эго на пути, что делать с чувством незащищённости или ожиданиями относительно других?»