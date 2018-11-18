ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секс-символ миллионов девчонок, который не любит свое отражение. Факты об актере Адаме Драйвере

19.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Если вам однажды показалось, что Адам Драйвер тревожен и постоянно собой недоволен, знайте, это вам не показалось! Он именно такой, несмотря на актерские успехи и любовь публики: Адам не занимается самолюбованием, не пересматривает свои фильмы и не считает себя секс-символом. Какой он? Давайте посмотрим.

Сегодня ему исполнилось 35 лет. Он родился в простой семье, довольно религиозной. Он вспоминал в одном из интервью, что его родные не были начитанными, и он так не полюбил книги. К слову, отношения с семьей у Адама остаются натянутыми.


Фото: pinterest.com / Адам в детстве

Адам захотел быть актером еще в детстве. Но случилось так, что после школы его не приняли в театральную школу в Нью-Йорке. Ему было почти 18 лет, когда случилась переоценка и переворот в сознании многих американцев — 11 сентября 2001. Тогда Адам ощутил неопределенность и желание что-то сделать для страны. Так он оказался в Корпусе морской пехоты США. Его прозвали Уши-2, видимо, из-за приметной части тела, а воспоминания у Адама от службы такие:

«Есть что-то особенное в том, когда ты идешь в армию, лишаешься свободы, личности и имущества. А когда ты вновь возвращаешь себе эту свободу, то уже четко понимаешь, чего ты хочешь от жизни».


Фото: pinterest.com / Адам на службе

Через 2 года подготовки и тренировок, почти накануне отправки в Ирак, его комиссовали из-за травмы в области груди: он получил ее, катаясь на горном велосипеде. Он работал сторожем, полицейским и продавцом пылесосов:

«Стоило мне достать пылесос, как он тут же разваливался. Каждый раз перед демонстрацией я говорил: «Эта штука, сэр, сделана из материалов, которые использовали на «Аполлоне-13». И как только я говорил это, что-то обязательно ломалось».

Адам Драйвер поступил в Джуллиардскую актерскую школу, где учился 4 года всему: говорить, думать, чувствовать. Правда, простой парень не слишком легко вписывался в среду нью-йоркской богемы. Правильные интонации и жесты приходили с многочисленными повторениями. От этого актерская группа очень напоминала Адаму службу в вооруженных силах: незнакомые люди, четкие роли для исполнения и совместное времяпрепровождение — хочешь того или нет.


Фото: pinterest.com

Успех нашел его не на театральной сцене. Хотя в 2010 году он дебютировал на Бродвее в «Профессии миссис Уоррен» Джорджа Бернарда Шоу. Его пропуском в мир кино стал комедийный сериал Лины Данэм «Девчонки». К слову, там довольно много голых сцен, и Адам воспринимает их естественно, ведь, по его словам, за этими сценами всегда есть идея и история. В сериале Драйвер провел все 6 сезонов, исполнив роль своего же тезки Адама Сандлера, харизматичного нелюдимого красавца, любителя нестандартного секса и попросту эмоционально нестабильного товарища. Роль второго плана плавно перешла в одну из главных.

Где еще он играл?

«Внутри Льюина Дэвиса» режиссеров Коэнов. Драйвер играет маленькую смешную роль самоуверенного и нелепого исполнителя в ковбойской шляпе.

«Милая Фрэнсис» (режиссер Ноа Баумбах) — роль художника Льва Шапиро. Портрет поколения тех, кто не знает, что делать со своей свободой.

У Ноа Баумбаха он играл и в «Пока мы молоды» — в картине о конфликте поколений. Адам там исполнил роль классического успешного хипстера, а его фраза «Давайте просто не знать, что это такое» — гимн современному стремлению загуглить все.

«Голодные сердца» — за эту роль Драйвер получил приз на Венецианском фестивале вместе со партнершей Альбой Рорвахер. Лента о тревоге, внезапной беременности и депрессии, доверии и страхе.

«Тропы» — о жажде приключений и о желании каждого однажды проверить себя. Драйвер играет там фотографа и появляется на экране всего несколько раз.


Фото: weheartit.com

У Мартина Скорсезе в «Молчании» Адам сыграл иезуитского проповедника в Японии XVII века. Ради этой роли он очень исхудал, но все так же прекрасен.

Для роли в ленте «Патерсон» Джима Джармуша Драйвер научился водить автобус и ценить ежедневную рутину, отыскивая там яркие моменты:

«Я так и не понял музыки, которую он написал к «Патерсону». Джармуш спрашивал: «Правда мило?» А мне эти электронные завывания напоминали убой скота».

В «Человеке, который убил Дон Кихота» Адам играет модного режиссера Санчо Пансу. Ему пришлось освоить езду на осле:

«Довольно смешное занятие, учитывая мой рост. Я брал уроки в Лондоне, затем в Нью-Йорке, но либо ослы на самом деле очень упрямые существа, либо меня они серьезно не воспринимали».

«Звездные войны: Пробуждение силы». Там Драйвер — неоднозначный представитель «темной стороны силы» и антигерой Кайло Рен. После этой роли его накрыла слава:

«После выхода фильма я хотел покататься на велосипеде по городу. Не прошло и двух минут, как меня остановили полицейские, чтобы сфотографироваться».

А потом был следующий эпизод, «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Зрители назвали персонажа Кайло одним из самых интересных кинозлодеев: куча психологических проблем и огромные амбиции.


Фото: kinopoisk.ru

«Удача Логана», криминальная комедия Стивена Содерберга. Адам играет в фильме одного из братьев Логан. Второго играет Ченнинг Татум. Комедия — тот жанр, в котором отчасти мрачный Драйвер очень хорош.

В этом году вышла лента «BlacKkKlansman» Спайка Ли. Время действия 1979 год, Колорадо. Внедриться в ку-клукс-клан — задача пары полицейских.

Сейчас Драйвер снимается в очередной части «Звездных войн». Выход планируется на 2019 год. А еще Драйвер работает в проекте Untitled Noah Baumbach вместе со Скарлетт Йоханссон.

Личная жизнь Адама Драйвера

С будущей женой, Джоан Такер, он познакомился во время учебы в актерской школе. Первую их встречу Адам вспомнил так:

«Она научила меня, что нельзя сплевывать на улице, а я открыл ей группу Rolling Stone».


Фото: pinterest.com

Пара встречалась 8 лет, затем решили оформить отношения. Следить за личной жизнью актера сложновато: он не использует социальные сети. Адам не понимает, для чего необходимо быть всегда на связи с другими.

«Жена полностью изменила мой стиль в одежде. Она научила меня одеваться лучше, чем я всегда хотел, умел и мог. До того как она появилась в моей жизни, я сутулился и носил одежду, которую носят 14-летние, но она научила меня надевать чистое, красивое и не горбиться».


Источник: imgur.com

Джоан не только его одела и выпрямила. Вместе они учредили некоммерческую организацию Arts in the Armed Forces, члены которой участвуют в бесплатных спектаклях для военных. Адам и Джоан также вместе снимались в сериале «Девочки». Детей у пары нет.

Хотя актер становится все популярнее, его отношение к успеху очень спокойное:

«Я не думаю о вещах с позиции успеха. Мне нужно делать свою работу. А она часто заключается в том, что группа людей решает что-то на ходу. Нужно быть очень открытым и анализировать, что ты делаешь: не стоит ли твое эго на пути, что делать с чувством незащищённости или ожиданиями относительно других?»

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адам не занимается самолюбованием, не пересматривает свои фильмы и не считает себя секс-символом. Какой он? Давайте посмотрим.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото с пожарным гидрантом, приз за знание ПДД и машина-«буханка». Чем на «Дажынках» в Ивье удивляли на выставке техники под открытым небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика