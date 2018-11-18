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Семашко рассказал о прогрессе в нефтегазовых переговорах с Россией

19.11.2018 08:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Семашко рассказал о прогрессе в нефтегазовых переговорах с Россией
БЕЛТА

Нефтегазовые вопросы остаются в числе основных во взаимоотношениях между странами. Продвижение по ним, по словам Семашко, пока не очень большое: «Придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать».

Владимир Семашко обратил внимание на парадоксальную ситуацию. С одной стороны, есть Союзное государство, ЕАЭС. С другой, белорусские и российские субъекты хозяйствования работают в неравных условиях. 

В качестве примера приводятся КамАЗ и МАЗ. Первый платит 4 цента за кВт.ч и около $65 за тыс. куб.м газа, МАЗ - 11 центов и $276. Поскольку в себестоимости продукции двух предприятий энергоносители занимают существенную долю, это априори неравные условия.

Семашко рассказал о прогрессе в нефтегазовых переговорах с Россией
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