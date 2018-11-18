Семашко рассказал о прогрессе в нефтегазовых переговорах с Россией

Нефтегазовые вопросы остаются в числе основных во взаимоотношениях между странами. Продвижение по ним, по словам Семашко, пока не очень большое: «Придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать».

Владимир Семашко обратил внимание на парадоксальную ситуацию. С одной стороны, есть Союзное государство, ЕАЭС. С другой, белорусские и российские субъекты хозяйствования работают в неравных условиях.