Азербайджан и Беларусь нарастят сотрудничество в экономике

Азербайджан и Беларусь будут укреплять экономическое сотрудничество. Об этом шла речь на заседании межправительственной комиссии двух стран в Минске.

Товарооборот в этом году вырос более чем в три раза и составил 160 миллионов долларов. Есть планы увеличить взаимные поставки продовольствия. Во многом благодаря соглашению между белорусской и азербайджанской железными дорогами.

«Это развитие коридора «Север-Юг». И создание условий для движения товаров из Индии, Ирана, Азербайджана, России и Беларуси. И это соглашение в первую очередь подразумевает создание рабочих групп по направлениям тарифным, технологическим. И мы уверены, что сегодняшние соглашения придадут новый импульс для решения этих задач», – отметил руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов.