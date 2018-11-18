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Азербайджан и Беларусь нарастят сотрудничество в экономике

19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Азербайджан и Беларусь будут укреплять экономическое сотрудничество. Об этом шла речь на заседании межправительственной комиссии двух стран в Минске.

Товарооборот в этом году вырос более чем в три раза и составил 160 миллионов долларов. Есть планы увеличить взаимные поставки продовольствия. Во многом благодаря соглашению между белорусской и азербайджанской железными дорогами.

«Это развитие коридора «Север-Юг». И создание условий для движения товаров из Индии, Ирана, Азербайджана, России и Беларуси. И это соглашение в первую очередь подразумевает создание рабочих групп по направлениям тарифным, технологическим. И мы уверены, что сегодняшние соглашения придадут новый импульс для решения этих задач», – отметил руководитель Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Кроме того, Азербайджан и Беларусь откроют в Турции совместное производство тракторов. Завод уже почти достроен. Первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года.



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Теги: Минск
 
 
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Минск и Баку планируют увеличить взаимные поставки продовольствия, а также наладят совместное производство тракторов.
 
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