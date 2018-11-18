

ИКС Карта стала еще удобнее. Чем порадовала новая версия приложения?

ИКС Карта – один из немногих продуктов, на развитие которого самое большое влияние оказывает опыт пользователей. В приложении очень уместно сочетаются последние мобильные технологии и повседневный опыт каждого из нас. Все мы оплачиваем покупки и хотим при этом получать дополнительную выгоду, мы переводим деньги с карты на карту и часто забываем балансы наших счетов. ИКС Карта делает привычные расчеты банковскими картами проще и удобнее. Больше не нужно носить в кошельке несколько карт и думать, какой из них рассчитаться, чтобы получить скидку, бонус, кэшбэк или купить товар в рассрочку. Вы просто скачиваете бесплатное мобильное приложение на ваш смартфон, настраиваете правила и получаете все преимущества карт МТБанка в одном продукте.

В новой версии мобильного приложения появились 2 уникальные возможности, которые делают ИКС Карту еще полезнее:

1 Возможность: Мгновенные переводы между своими картами в один клик. Когда вы активно используете сразу несколько карт, необходимость перевести между ними деньги возникает довольно часто. Например, вы хотите отправить средства с вашей PayOkay, чтобы оплатить ремонт авто и получить высокий кэшбэк у партнера с помощью вашей Автокарты. Раньше вам нужно было пользоваться для перевода денег отдельным сервисом, а теперь прямо в приложении ИКС Карта вы сможете делать это мгновенно и нажатием одной кнопки. Объедините все карты МТБанка в одном приложении, и экономьте ваше время.

2 Возможность: Отправляйте деньги родным или друзьям на карты любых банков. В новой версии приложения вы также сможете совершать переводы на карты любых банков Беларуси и в страны СНГ. Простой и удобный интерфейс приложения позволит быстро совершать переводы.

ИКС Карта призвана сделать каждый платеж картой МТБанка удобнее. Вы можете оплачивать покупки в магазинах с помощью смартфона в одно касание. Теперь можете не беспокоиться о том, что забыли кошелек дома или в машине. Если у вас Android - привяжите ваши карты к ИКС Карте, настройте свои персональные правила использования карт в приложении и можете смело ходить в магазин только со смартфоном.

ИКС Карта поможет выпустить любые карты МТБанка без визита в отделение и получить скидку. Если у вас истекает срок действия карты или вы хотите оформить себе еще одну – выпустите виртуальную карту прямо в приложении. Если у вас уже есть Халва, Халва +, Автокарта, PayOkay или МТБанк-Корона, то на новые карты, оформленные через приложение, действует скидка на первый год обслуживания: вторая карта — скидка 50%, третья — скидка 80%, а четвертая и последующие карты — скидка 100%!