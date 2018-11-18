Конкурс «Мастер-класс от читателей» продолжается. Мы уже рассказывали и показывали, как приготовить необычный салат из тыквы, а также сырный суп с креветками. Сегодня — время третьего рецепта. Вместе с сетью гипермаркетов «Корона» мы покажем, как приготовить закусочный торт «Веселые ребята», рецепт которого в редакцию прислала хозяйка, готовящая для своей семьи уже 50 лет.

Семья могилевчанки Ольги, приславшей рецепт, живет в собственном доме, а потому часто принимает большие компании друзей. Сытный закусочный торт — отличный вариант для групповых посиделок. «Приготовить его несложно, справится даже молодая хозяюшка, — утверждает читательница, — а получается вкусное, сытное, красивое блюдо, которое так и просится в центр праздничного стола. Еще его можно упаковать в коробку для торта и пойти с ним в гости».

Ингредиенты:

Куриный фарш — 500 г;

Кефир — 1 стакан;

Яйца — 3 шт.;

Сода — 1 ч.л.;

Соль, специи — по вкусу;

Мука пшеничная — 1,5 стакана;

Майонез — 200 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Укроп — 1 пучок;

Сыр — 100 г;

Помидор, огурец — для украшения;

Растительное масло для жарки.





Приготовление:

1. Переливаем в большую миску кефир.





2. Разбиваем в него яйца.





3. Взбиваем массу миксером.





4. Медленно всыпаем муку и снова взбиваем.





5. Гасим соду уксусом или соком лимона.





6. Добавляем гашеную соду в тесто.





7. Солим и приправляем тесто.





8. Еще раз перемешиваем.





9. Добавляем куриный фарш и перемешиваем массу.





10. Разогреваем на сковороде растительное масло.





11. Выкладываем по частям нашу смесь и обжариваем получающиеся блины по несколько минут с каждой стороны на медленном огне.





12. Всего делаем пять коржей.





13. Трем на мелкой терке чеснок.





14. Добавляем его в майонез и перемешиваем.





15. Начинаем формировать торт. Выкладываем первый корж и смазываем его майонезно-чесночным соусом.





16. Руками рвем укроп и посыпаем им корж.





17. Повторяем процедуру пять раз.





18. Верхний корж посыпаем сыром.





19. Украшаем кусочками помидора и огурца.





20. Готово!





Советы по выбору продуктов Советы по выбору продуктов для блюда традиционно дает повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко. — Главное в нашем блюде — фарш, к его выбору нужно подойти особо ответственно, — говорит эксперт. — Для нас важно, чтобы фарш был мелким, так как в нашем блюде он будет фактически ингредиентом для теста. С другой стороны, если вы любитель рубленых котлет, можно попробовать измельчить куриное филе самому. При выборе мяса птицы особое внимание уделите свежести — это как раз тот случай, когда лучше купить охлажденный продукт. Такое мясо продается, например, в «Короне».

— От яиц во многом будет зависеть качество наших коржей, — утверждает Андрей. — Поэтому нам лучше всего выбрать продукт с буквой «Д» на скорлупе. Так маркируются так называемые диетические яйца. Ничего общего с диетой они не имеют, просто для получения такой маркировки они должны быть снесены не более недели назад. Именно свежие яйца лучше всего использовать для приготовления теста.

— Овощи нам понадобятся только для сервировки, большого вкуса они не дадут, — поясняет повар. — Поэтому это та статья расходов, на которой можно сэкономить. По все той же причине лучше выбрать яркие продукты. Вряд ли темный помидор будет хорошим выбором для декорирования.



Итак, третий победитель нашего конкурса и обладатель 200 рублей уже известен. С Ольгой, как и с остальными выигравшими участниками, мы свяжемся после окончания проекта. Чтобы узнать имена оставшихся двух победителей, следите за проектом — уже через неделю вас ждет новое блюдо!

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