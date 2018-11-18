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Голландское СМИ: через Беларусь в Россию поступило “санкционки” на 2,4 млрд евро

19.11.2018 08:06 — Разное | UDF  
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Бельгийские и голландские фермеры поставляют в Россию груши, несмотря на «контрсанкции», введенные Кремлем. Как пишет "Медуза" со ссылкой на голландскую De Volkskrant, груши ввозятся контрафактом через Литву и Беларусь под видом африканских.

По данным СМИ, в Африке по коррупционной схеме приобретаются сертификаты, согласно которым груши были выращены в Африке, но прибыли в Европу через Бельгию и Голландию.

В итоге под контрсанкции не попало до половины объема торговли грушами; ежегодно она приносит местным фермерам около 56 миллионов евро. До введения контрсанкций в Россию отправлялась каждая третья бельгийская груша и каждая шестая голландская.

Россия ввела контрасанкции, предполагающие запрет на ввоз в страну европейского мяса, овощей и фруктов, в ответ на европейские санкции. Предполагалось, что это поможет российским производителям продуктов провести импортозамещение.

По данным восточноевропейской организации Globsec, которые приводятся De Volkskrant, через Беларусь в Россию поступило санкционных товаров на 2,4 миллиарда евро.

 
 
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В Африке приобретаются сертификаты, по которым груши были выращены в Африке, но прибыли в Европу через Бельгию и Голландию.
 
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