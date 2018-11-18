Правительство начинает сливать проблемную деревообработку





Модернизация этого предприятия, как и многих других в белорусской деревообработке, была начата еще в 2008 году. Согласно предварительным планам, она должна была завершиться еще в 2011 году и обойтись белорусскому государству в 40 млн евро. Потом окончание модернизации переносилось на 2013, 2014, 2015 годы, а итоговая сумма расходов на модернизацию превысила размер 112 млн евро. Назвать эти траты инвестициями даже язык не поворачивается, так как все было сделано бездумно, без предварительного расчета, исследования рынка и т.д. и т.п. Президент просто сказал, что надо, и все принялись исполнять, фактически не считая денег.Так, по данным КГК, финансирование проекта было начато еще до разработки бизнес-плана и без четкого понятия, что, как и где будет строиться и модернизироваться. Бизнес-план составлялся, когда работы уже были в самом разгаре и потрачены десятки миллионов евро. Само собой, когда в очередной раз увеличивался объем необходимых трат на модернизацию, бизнес-план признавался экономически несостоятельным и составлялся новый, который уже учитывал серьезно возросшие затраты. И так происходило 5 (!) раз.Президент несколько раз приезжал на "Борисовдрев" как до модернизации, так и во время ее и после. Модернизация предприятия стоило должностей нескольким крупным чиновникам, а также свободы генеральному директору и руководителям подрядчиков. Однако общий ущерб, который им инкриминировался, не превысил сумму в 4 млн евро.В марте 2016 года, ОАО "Борисовдрев" вместе с другими такими же проблемными предприятиями белорусской деревообработки было включено в созданный холдинг во главе с управляющей компанией УП «БР-Консалт». Это дочка "Банка Развития", которому также были переданы и все долги модернизированных проблемных предприятий."Это позволило оперативно решать накопившиеся проблемы в целях стабилизации финансового положения", - отмечают на ОАО "Борисовдрев".Впрочем, объединение восьми модернизированных предприятий в единый холдинг в финансовом плане ни к чему не привело. И в 2016, и в 2017, и в 2018 годах практически все они показывают убытки, а многие - даже возрастающие.Если касаться исключительно "Борисовдрева", то за 2015 год он показал чистый убыток в размере 8,5 млн рублей, в 2016 - 3,2 млн рублей, в 2017 - 11,1 млн рублей, а за 9 месяцев 2018 года - уже 12,2 млн рублей убытков. По итогам всего года получится где-то минус 15 млн рублей. И если большие убытки 2017 года еще можно оправдать большими платежами по кредитам (размер кредиторской задолженности уменьшился с 31 до 10,4 млн рублей), то в 2018 году кредиторская задолженность даже возросла, хоть и незначительно. С учетом того, что на предприятии работает 620 человек, получается, что каждый из них в текущем году сгенерировал ежемесячные убытки в размере 2,2 тыс. рублей, то есть в два раза больше средней зарплаты. Вот такой вот итог модернизации.Среди положительных моментов можно отметить, что за последние три года выручка предприятия выросла в два раза, а рентабельность реализованной продукции поднялась с минус 22,18% до плюс 10,37%.На 1 октября 2018 года чистые активы предприятия оценивались всего в 31,1 млн рублей. Это очень и очень мало, если брать в расчет 112 млн евро вложений. Сколько за все это "богатство" может дать потенциальный покупатель, сказать сложно. Госкомимущество лишь на минувшей неделе опубликовал объявление о том, что изучает соответствующий спрос на государственную долю акций, которая составляет сегодня более 98%. Вряд ли можно ожидать, что спрос будет высоким. Нам очень повезет, если в принципе найдется кто-то, кто захочет впрячься во всем это хозяйство. Надежду, впрочем, терять не стоит.Интересно, что еще до начала масштабной модернизации белорусской деревообработки к ней проявляли живой интерес несколько крупных инвесторов с мировым именем. На тот момент износ оборудования того же "Борисовдрева" превышал 90%. Предприятие в принципе почти ничего не стоило. Но инвесторам не дали, решили, что мы сами с усами. Потратили 112 млн евро, много говорили, что вот как мы подняли отрасль, которая из убытков не вылезает, а теперь вот поднимаем руки к верху и сдаемся на милость все тем же инвесторам: купите нас пожалуйста, невмоготу больше, не выплыть никак. Спрашивается, а почему было сразу не продать, чтобы умные люди сделали все с умом? Да, теперь мы продадим дороже, чем продали бы до модернизации. Но очень сомнительно, что через продажу государство вернет хотя бы треть потраченных средств.О том, во что обошлась стране модернизация деревообработки и как она проводилась, читайте в материале", опубликованном еще в 2014 году.