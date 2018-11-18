Пустит ли Лукашенко оппозицию в парламент?





Депутаты раздора

Интрига сохраняется

На днях Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году у нас начинается полуторагодовая— выборы парламента и президента. Тем самым фактически дан старт избирательным кампаниям. Но если от президентских выборов вряд ли стоит ждать каких-то неожиданностей, то парламентские могут преподнести сюрпризы.По итогам последних парламентских выборов в Палату представителей впервые за долгое время попали представители оппозиции – одна из руководителей «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»и член Объединенной гражданской партииЭто событие возымело двоякие последствия для руководства Беларуси, считают эксперты.— На Западе положительно оценили попадание оппозиции в парламент. Появилось основание говорить европейским и американским политикам, что в Беларуси есть прогресс на пути к демократии, что у нас происходит либерализация, и это вызвало заметное движение в сторону нормализации отношений, — рассказывает эксперт аналитического центра «Стратегия»Однако, по его словам, это событие породило и ряд проблем. Так, если до выборов 2016 года официальный логический конструкт состоял в том, что все белорусское общество всецело поддерживает власть, а оппозиция — группа маргиналов, существующих на западные гранты. То после избрания Анисим и Конопацкой этот конструкт оказался размыт.— Теперь получается, что оппозиция — не такие уж и «отморозки», и их поддерживает какая-то, пусть небольшая, часть общества, — говорит Карбалевич.Кроме того, Елена Анисим и Анна Конопацкая выступают с различными достаточно смелыми инициативами, запросами и предложениями. Это раздражает и создает определенное неприятное напряжение для властей.Однако, в целом, попадание этих депутатов в парламент принесло руководству Беларуси больше позитива, чем негатива.— Какого-то ухудшения имиджа властей, уменьшения их поддержки не произошло, — уверен директор Института политических исследований «Политическая сфера»При этом избрание Анисим и Конопацкой скорей ослабило белорусскую оппозицию в целом и Объединенную гражданскую партию, в частности.— Вначале были попытки использовать Анну Конопацкую для усиления партийных структур. Однако, получилось скорее наоборот. Можно строить различные версии почему, но очевидно, что ее избрание сыграло на раскол ОГП,— считает политолог.Кроме того, по мнению экспертов, всем в оппозиционных структурах очевидно, что произошло именно назначение, а не избрание депутатов. Вот почему апатия среди оппозиционных активистов только усилилась.— Власть по каким-то своим соображениям решила, что именно этих кандидатов надо пропустить. И этот выбор не был связан с достижениями этих людей. Во время следующих выборов у кандидатов будет понимание, что их избрание зависит только от решения сверху, а не от активности и креативности их избирательной кампании и реальной поддержки избирателей. Это не создает среду для активной политической деятельности, — уверен Андрей Казакевич.Впрочем, если не вся, то часть оппозиции все равно будет принимать участие в предстоящих парламентских выборах, считают эксперты. Однако это далеко не означает, что кто-то из них попадет в парламент нового созыва.За прошедшее со времени последних парламентских выборов время отношения между Беларусью и Западом стабилизировались и геополитика постепенно вытесняет демократические ценности на второй план.— Сейчас для Запада главное, чтобы не было сильного регресса — чтобы выборы прошли мирно, чтобы не было жесткого силового разгона несогласных, чтобы не появилось политзаключенных, — считает Валерий Карбалевич.Непопадание оппозиции в парламент также будет воспринято как регресс, но не настолько сильный, чтобы радикально повлиять на отношения Беларуси с Европой и США, уверен политолог.Эксперты также указывают на то, что в текущем году в Беларуси прошли выборы в местные советы, в результате которых ни один кандидат от оппозиции не прошел, но это никак не повлияло на отношения с Западом. Поэтому вопрос попадания или непопадания оппозиции в парламент на следующих выборах остается открытым.— Власти сами еще до конца не определились, пустят ли они оппозицию в парламент или нет. И кто это будет. Возможно, это снова будут Анисим и Конопацкая, поскольку их деятельность в парламенте не представляла особой угрозы для власти, возможно – другие люди. Однако в любом случае это не будут лидеры, яркие публичные фигуры или руководители партий, — уверен Андрей Казакевич.В то же время есть опыт начала 2000-х, когда, на первый взгляд, безопасные депутаты объединились в парламентскую группу «Республика», которая занималась активной политической деятельностью и доставляли много неудобства властям. Кроме того, до парламентских выборов еще полтора, а то и два года, и за это время очень многое может поменяться. Возможны любые сюрпризы.