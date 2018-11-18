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Семашко: Минск и Москва незначительно продвинулись в нефтегазовых вопросах

19.11.2018 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Семашко: Минск и Москва незначительно продвинулись в нефтегазовых вопросах

Продвижения по нефтегазовым переговорам между Минском и Москвой посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал пока не очень большими.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он обратил внимание на следующую ситуацию: вот есть Союзное государство, ЕАЭС, однако субъекты хозяйствования Беларуси и России находятся в неравных условиях.

О привел в пример стоимость энергоносителей для КамАЗа и МАЗа.

По словам Семашко, КамАЗ платит 4 цента за кВт.ч, а МАЗ – 11 центов.  КамАЗ платит где-то 65 долларов за 1 тыс. куб.м газа, а МАЗ должен платить 276 долларов. Посол заявил, что это парадокс.

«Если мы решим проблему снижения цены на газ, на нефть, это поможет очень сильно реальному сектору экономики, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, коммунальным службам», - подчеркнул политик.

 
 
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Продвижения по нефтегазовым переговорам между Минском и Москвой посол Беларуси в России Владимир Семашко назвал пока не очень большими.
 
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