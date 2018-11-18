Мед и корица против морщин!

Медовые маски для ухода за кожей лица очень эффективны и просты в приготовлении. Усилить действие этого замечательного полезного продукта поможет одна из самых ароматных специй на Вашей кухне – корица! Из этой статьи Вы узнаете о способах приготовления таких народных косметических средств в домашних условиях.

Мед и корица для лица – эффективные рецепты:

Рецепт первый.

Необходимо тщательно размешать до однородного сметанообразного состояния пол столовой ложки жидкого мёда с двумя столовыми ложками качественного оливкового масла и половиной чайной ложечки порошка корицы, после чего немного подогреть получившуюся массу на водяной бане (можно просто оставить ёмкость со смесью в миске с горячей водой на две – пять минут). Теперь распределите тёплую маску по всей поверхности кожи лица и подождите пятнадцать минут. По окончании указанного времени следует удалить остатки средства, используя тёплую воду, смешанную с отваром лекарственной ромашки и ватные косметические диски для снятия макияжа. Применяя данное средство не менее двух раз в неделю, Вы увлажните кожу лица и вернёте ей упругость.

Рецепт второй.

Чтобы приготовить питательную, улучшающую цвет маску из мёда для комбинированного, нормального и сухого типов кожи лица, Вам следует размешать в стеклянной чашке один свежий куриный желток, пол чайной ложечки корицы, одну столовую ложку свежего морковного сока и одну – две чайных ложечки жидкого мёда. Теперь нанесите получившуюся смесь ровным тонким слоем на поверхность лица и подождите двадцать – тридцать минут, после чего смойте остаток маски проточной прохладной водой и протрите кожу свежеотжатым соком из стеблей алоэ.