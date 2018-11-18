5 обследований, которые нужно регулярно проходить женщине

Неоспоримый факт: со временем потребности и возможности организма заметно меняются. Но можно и нужно сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Сохранить здоровье поможет регулярное прохождение ключевых профилактических осмотров: Вот пять обследований, которые нужно регулярно проходить женщине

1. Маммография

Рак груди занимает первое место по смертности среди онкологических

заболеваний, и уже после 30 лет риск развития заболевания увеличивается в разы. Маммография — наиболее эффективный способ выявления рака молочной железы. Она представляет собой разновидность рентгеновского снимка и позволяет увидеть даже самые маленькие новообразования.

2. Колоноскопия

Рак кишечника (колоректальный рак) вышел на второе место по уровню смертности от рака. Каждый год в стране регистрируются более 50 000 новых случаев заболевания. Необходимо знать, что на начальных стадиях КРР протекает бессимптомно и часто обнаруживается в тот момент, когда помочь уже практически ничем нельзя. При этом своевременная диагностика болезни позволяет спасти 9 из 10 пациентов.