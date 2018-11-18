|
5 обследований, которые нужно регулярно проходить женщине
19.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Неоспоримый факт: со временем потребности и возможности организма заметно меняются. Но можно и нужно сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Сохранить здоровье поможет регулярное прохождение ключевых профилактических осмотров: Вот пять обследований, которые нужно регулярно проходить женщине
1. Маммография
Рак груди занимает первое место по смертности среди онкологических
2. Колоноскопия
Рак кишечника (колоректальный рак) вышел на второе место по уровню смертности от рака. Каждый год в стране регистрируются более 50 000 новых случаев заболевания. Необходимо знать, что на начальных стадиях КРР протекает бессимптомно и часто обнаруживается в тот момент, когда помочь уже практически ничем нельзя. При этом своевременная диагностика болезни позволяет спасти 9 из 10 пациентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неоспоримый факт: со временем потребности и возможности организма заметно меняются. Но можно и нужно сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Сохранить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)