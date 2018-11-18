ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об опасности поздних приемов пищи

19.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Поздние приемы пищи могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека, такой вывод сделала группа ученых из Американской кардиологической ассоциации, соответствующее исследование опубликовано на портале LiveScience.

Специалисты решили изучить взаимосвязь между развитием таких болезней, как диабет, ожирение и гипертония, и временем приема пищи.

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема ими пищи в течение двух дней.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздние приемы пищи могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека, такой вывод сделала группа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автор двух дублей в ворота Сан-Марино: "Я не форвард. Мои голы - это стечение обстоятельств"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика