Об опасности поздних приемов пищи

Поздние приемы пищи могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека, такой вывод сделала группа ученых из Американской кардиологической ассоциации, соответствующее исследование опубликовано на портале LiveScience.

Специалисты решили изучить взаимосвязь между развитием таких болезней, как диабет, ожирение и гипертония, и временем приема пищи.

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема ими пищи в течение двух дней.