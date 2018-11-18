Когда произошло «неизвестное» извержение вулкана?

За последние 500 лет самым морозным десятилетием были 1810-1819 годы. Аномальные холода, вымерзшие урожаи и, как следствие, голод… 1816 год вообще прозвали «Годом без лета», и, поскольку многим людям не хватало еды, «Годом нищего».

Исследователи полагали, что в случившемся были виноваты два массивных извержения вулканов, которые закрыли Солнце сажей и дымом. Второе по счету из них – широко известное извержение вулкана Тамбора 1815 года в Индонезии, при котором погибли почти 90 000 человек. Но оно не объясняет холодные времена до 1815 года, которые навели ученых на мысль, что было еще одно извержение, произошедшее в начале десятилетия.

Массивные извержения вулканов вызывают глобальные, иногда длящиеся много лет, похолодания из-за выброса серосодержащих газов в стратосферу – второй атмосферный слой Земли, находящийся на высоте примерно 10-50 километров. Оттуда газы уже распространяются по всему миру. Если же серный газ не достигнет стратосферы, то его воздействие на погоду останется локальным.