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Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

19.11.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности

Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.
На снимке: 1. Александр Лукашенко.
2, 3. во время совещания.
4. участники совещания — заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко и премьер-министр Сергей Румас.
5(. выступает заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
Фото Юрия Орешкина, БЕЛТА.
6. Александр Лукашенко.
7-11. во время совещания.
Фото Николая Петрова, БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления белорусской энергетикой.

«Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что энергетическая система Беларуси — это один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики. «Ее стабильность — это крайне важный элемент безопасности и независимости государства», — подчеркнул он.

По словам Президента, для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств: только за последние пять лет привлечено свыше $1 млрд инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб.м газа в эквиваленте. «Это около $600 млн в год сокращения», — уточнил глава государства.

При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. «К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — обратил внимание белорусский лидер.

«Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, — сказал Александр Лукашенко. — Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы».

Глава государства подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи проводиться не будет. «У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача — не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей», — заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что целями соответствующей работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий.

Президент потребовал от докладчиков во время совещания ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие недостатки есть у действующей структуры энергосистемы Беларуси? Во-вторых, что предлагается правительством для совершенствования отрасли, и какие сроки для этого необходимы? А также существуют ли риски, и как планируется их минимизировать? «Третье — самое главное — какой эффект дадут предлагаемые преобразования для энергосистемы, отечественной экономики и наших граждан?» — поинтересовался глава государства.

Еще один поставленный вопрос касался того, как ответственные чиновники видят в перспективе топливно-энергетический баланс страны.

Лукашенко поручил выработать план по расширению использования электроэнергии в Беларуси

«Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях», — сказал глава государства.

По его словам, этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. «Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше», — отметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание правительства на сложившийся крайне низкий уровень потребления электрической энергии в Беларуси. В связи с этим Президент напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. «Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить о соответствующем плане. «Тем более впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления», — заявил белорусский лидер.

«Это — главный вопрос, — еще раз подчеркнул глава государства, — и в первой половине будущего года запланируйте его рассмотрение»,

Президент констатировал, что в настоящее время удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. «Есть куда стремиться, понятно куда идти, — сказал он. — И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности».

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы впоследствии будут обсуждаться и на совещании по реализации инвестиционных проектов. «Тоже тишина в правительстве. Все хотят заниматься стратегией. Так вот она и есть стратегия — начиная от Светлогорска, Добруша и заканчивая Бобруйском (речь о реализации в этих городах крупных инвестиционных проектов. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.

Правительство Беларуси изучает варианты субсидирования для расширения использования электроэнергии

Правительство Беларуси рассматривает варианты субсидирования для поощрения использования электроэнергии на предприятиях и в быту. Об этом журналистам по итогам совещания у главы государства рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, в настоящее время над предложениями по более широкому использованию электроэнергии в Беларуси работает межведомственная группа. Одно из таких предложений заключается в том, чтобы по мере того, как у юридических лиц будут изнашиваться собственные генерирующие мощности, не восстанавливать их, а за счет прироста общих мощностей, в том числе от ввода АЭС, предлагать льготную ставку тарифа.

Еще один вариант, который рассматривается, касается населения — в части подогрева воды в ночное время. «То есть уходить от подогревания газом и переходить на использование электроэнергии. В ночное время применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная. Эти варианты сейчас просчитываются», — рассказал Игорь Ляшенко.

«Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем», — добавил вице-премьер.

В целом стоит задача максимально задействовать в стране собственную электроэнергию, и этот вопрос будет решаться комплексно. Есть также варианты по более широкому использованию в быту электроплит, на повестке дня и расширение использования электротранспорта.

«План и понимание есть. Межведомственная рабочая группа работает над предложениями. На уровне главы государства этот план будет рассматриваться уже в первом полугодии следующего года. Ориентировочно в конце первого квартала», — рассказал вице-премьер.

Кроме того, на совещании рассматривались предложения по совершенствованию структуры Минэнерго и энергосистемы страны в целом. Все нюансы были подробно обсуждены, вопрос поручено оперативно доработать. «От Президента поступили замечания, которые требуется рассмотреть в течение месяца, и с этими уже доработанными замечаниями представить усовершенствованную программу», — отметил Игорь Ляшенко.

Ожидается, что итогом предлагаемых мер станет более эффективная работа отрасли за счет определенных структурных преобразований и оптимизации. Однако главное, чего требует Президент, — это четкое экономическое обоснование всех возможных изменений. Общая цель и задача — создать систему, которая бы в максимальной степени отвечала потребностям Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности. Об этом он заявил на совещании по
 
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