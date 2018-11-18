Съел 30 яиц и скрутил сковородки в трубочку





Белсат «Я не буду это есть!», куда мы приглашаем известных людей с кулинарными травмами. Задача наших шеф-поваров Ольги Прыгаровой и Александра Чикилевского – приготовить ненавистное блюдо или продукт так, чтобы гостю это понравилось. Кирилл Шимко стал героем кулинарного терапевтического шоу«Я не буду это есть!», куда мы приглашаем известных людей с кулинарными травмами. Задача наших шеф-поваров Ольги Прыгаровой и Александра Чикилевского – приготовить ненавистное блюдо или продукт так, чтобы гостю это понравилось.





Наш гость дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса. Мы, конечно же, не могли не воспользоваться моментом и попросили стронгмена согнуть в эфире «Я не буду это есть!» две сковороды – на память каждому шеф-повару. Но такая задача показалась Кириллу недостаточно сложной. Он сложил сковородки вместе и… скрутил их в трубочку. Памятный сувенир достался победителю – тому, чье блюдо понравилось нашему герою больше.





А что же пришлось готовить Ольге Прыгаровой и Александру Чикилевскому? В детстве Кирилла накормить было сложно, но травм с той поры у него не осталось. Поесть он, конечно же, любит. До сих пор вспоминает, как отдыхая в Египте, шокировал посетителей отеля: съел на завтрак 30 яиц. За один присест. А его друг, концертный директор фестиваля «Здоровье» Александр Комаровский рассказал в эфире нашего шоу, как однажды на торжественном ужине Кирилл съел целых семь горячих блюд.





При этом наш герой придерживается здоровой диеты: нажимает на белок, ограничивает сладости и не любит жирное мясо. Его-то и преподнесут знаменитому гостю наши шеф-повара.









Ольга Прыгарова приготовит свиные ребрышки в медово-томатном соусе, а на гарнир – запеченный с чесноком и розмарином картофель и салат из помидор. Вариант №2 – от Александра Чикилевского: запеченная в духовке свиная рулька с гарниром из капусты, тушенной с медом и приправами.







