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Съел 30 яиц и скрутил сковородки в трубочку

19.11.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Белорусский силач Кирилл Шимко без посторонней помощи сдвигает с места танки и самолеты. Посмотрите, какой номер он в эфире «Белсата».


Кирилл Шимко стал героем кулинарного терапевтического шоу Белсат «Я не буду это есть!», куда мы приглашаем известных людей с кулинарными травмами. Задача наших шеф-поваров Ольги Прыгаровой и Александра Чикилевского – приготовить ненавистное блюдо или продукт так, чтобы гостю это понравилось.

Наш гость дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса. Мы, конечно же, не могли не воспользоваться моментом и попросили стронгмена согнуть в эфире «Я не буду это есть!» две сковороды – на память каждому шеф-повару. Но такая задача показалась Кириллу недостаточно сложной. Он сложил сковородки вместе и… скрутил их в трубочку. Памятный сувенир достался победителю – тому, чье блюдо понравилось нашему герою больше.

А что же пришлось готовить Ольге Прыгаровой и Александру Чикилевскому? В детстве Кирилла накормить было сложно, но травм с той поры у него не осталось. Поесть он, конечно же, любит. До сих пор вспоминает, как отдыхая в Египте, шокировал посетителей отеля: съел на завтрак 30 яиц. За один присест. А его друг, концертный директор фестиваля «Здоровье» Александр Комаровский рассказал в эфире нашего шоу, как однажды на торжественном ужине Кирилл съел целых семь горячих блюд.

При этом наш герой придерживается здоровой диеты: нажимает на белок, ограничивает сладости и не любит жирное мясо. Его-то и преподнесут знаменитому гостю наши шеф-повара.


Ольга Прыгарова приготовит свиные ребрышки в медово-томатном соусе, а на гарнир – запеченный с чесноком и розмарином картофель и салат из помидор. Вариант №2 – от Александра Чикилевского: запеченная в духовке свиная рулька с гарниром из капусты, тушенной с медом и приправами.



 
 
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Белорусский силач Кирилл Шимко без посторонней помощи сдвигает с места танки и самолеты. Посмотрите, какой номер он в эфире «Белсата».
 
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