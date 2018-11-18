Федерации надоели заявки на матчи дисквалифицированных игроков. «Дело Веремко» теперь не повторится





Поможет система COMET.





Однако игрока заподозрили в том, что он штраф не оплатил. А без этого он все еще считался отстраненным и не имел права вноситься в протокол. Сначала АБФФ лишила БАТЭ трех баллов, однако затем Апелляционный комитет вернул очки чемпионам.





В том же 2017-м схожий прокол был у перволигового «Энергетика-БГУ». В протоколе на матч против минского «Торпедо» оказался арендованный у «черно-белых» Дмитрий Иванов, который, по соглашению между клубами, не мог играть в очной встрече. АБФФ присудила «студентам» техническое поражение. Беды «энергетиков» продолжились и в этом году. На игру 18 тура против «Лиды» команда заявила Ивана Киселя, у которого был перебор желтых карточек. Снова техническое поражение. И еще две истории из второй лиги этого сезона. В 19 туре за «Спутник» против «СМИ-автотранс» сыграл Виталий Лихтин, а за «Рух» против «Бумпрома» Максим Чиж. Оба футболиста были дисквалифицированы. В итоге обеим командам федерация выписала «технарь».





С нового сезона подобные истории должны остаться в прошлом. АБФФ внедряет систему СОМЕТ (читается – комет), которая объединит все ключевые рабочие процессы федерации и будет сводить воедино информацию о клубах, футболистах, тренерах, должностных лицах, соревнованиях, матчах, дисциплинарных взысканиях и даже сборных команд страны. Теперь соперникам «Энергетика-БГУ» будет труднее – заявка дисквалифицированных футболистов стане попросту невозможной.





Tribuna.com поговорила с Сергеем Жардецким – менеджером департамента по проведению соревнований АБФФ и ответственным за работу системы СОМЕТ в федерации. О революционном нововведениипоговорила с– менеджером департамента по проведению соревнований АБФФ и ответственным за работу системы СОМЕТ в федерации.





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СОМЕТ – вторая попытка федерации компьютеризировать наш футбол. Первую задумали еще в бытность главой АБФФ Геннадия Невыгласа, но осуществилась идея позже. В 2014-м федерация тестировала Автоматизированную Систему Управления Футболом АСУФ, которая должна была позволить отойти от бумажных протоколов, но она не прижилась.





– Разрабатывали АСУФ при помощи белорусских IT-шников. Базу создали, но она оказалась не столь быстродейственной. Насколько помню, на введение данных одного игрока в базу нужно было потратить около 10 минут. Это относительно большое количество времени. Кроме того надо было поддерживать работу системы и обновлять. А с этим возникли сложности. В итоге АСУФ так и не заработала в полном объеме.





И сейчас вся работа федерации по регистрации игроков и контрактов, трансферам, проведения соревнований идет, грубо говоря, «на бумажках». Все документы стекаются в Дом футболе, где специалисты вручную переносят их в компьютер.





– Чтобы зарегистрировать игрока, клуб должен зачислить его в свой штат и создать паспорт футболиста, куда вносятся все его данные: дата и место рождения, имя и фамилия, гражданство и так далее. Документ нужно сперва зарегистрировать в региональной федерации футбола, где футболисту присваивается номер и ставятся все необходимые реквизиты. После чего паспорт в распечатанном виде везется в АБФФ, где мы его заносим в базу данных Access – стандартное приложение Майкрософта. Фактически мы просто «копируем» бумагу. Если данный игрок-профессионал, то к паспорту игрока еще добавляется контракт в трех оригинальных экземплярах.





Это очень неудобно. Во-первых, Access не позволяет связывать футболиста с базой заявок команд или протоколов матчей. А во-вторых, логистика. Чтобы «Лиде» заявить игрока-любителя, представителю клуба надо сперва съездить в Гродно , а потом привезти документы в Минск . Такая же история и с заявкой команды на чемпионат. Кроме того, к нам стекаются бумажные версии матчевых проколов всех соревнований, которые нужно вручную вбивать в базу



