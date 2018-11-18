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Компания Mark Formelle засудила конкурентов за носки
Верховный суд опубликовал решение коллегии по делу об интеллектуальной собственности, где истицей выступает совладелица бренда Mark Formelle Светлана Сипарова,
Иск был направлен против конкурента — ООО «Ч» (название компании в опубликованном решении коллегии не указывается полностью), которая использовала бренд, очень похожий на Mark Formelle.
Вторая компания размещала на носках логотип, который выполнен в схожем графическом и шрифтовом ключе: если у Mark Formelle логотипом являюстя буквы "MF", то ООО "Ч" использовала обозначение «FM».
Вместе с тем адвокат, который представлял интересы ООО «Ч», доказывал, что обозначение «FM» и надпись «For Men» на этикетке товара «носки» и фиолетовый квадрат в товарном знаке Mark Formelle – разные, вследствие чего не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, они не сходны до степени смешения.
Но коллегия приняла решение в пользу сторону Mark Formelle. Цитата из решения:
"Использование при выполнении доминирующих элементов «FM» и «MF» только двух букв латинского алфавита – «F» и «M», выполненных в едином цветовом исполнении, сходным нестандартным шрифтом, производит общее зрительное впечатление этих элементов как сходных визуально (графически).
Их звуковое сходство, по мнению судебной коллегии, основано на одинаковом составе согласных и звуков, их образующих.
Ввиду выполнения доминирующих элементов двумя буквами латинского алфавита и отсутствия у них смыслового значения, критерий семантического сходства, по мнению судебной коллегии, не может быть использован при их сравнении.
В силу изложенного судебная коллегия считает, что сравниваемые обозначения – этикетка с обозначением «FM» и товарный знак № 42129 – ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.
Наличие в товарном знаке № 42129 фиолетового квадрата, а в этикетке ответчика словесных элементов «For Men» и «мужские носки», а также выполнения фона этикетки в виде сочетания серого и бордового цветов, по мнению судебной коллегии, с учетом масштаба и особенностей графического выполнения указанных элементов, их композиционного и цветового исполнения, не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых объектов как сходных".
Иск Светланы Сипаровой удовлетворен - с ООО «Ч» решено взыскать судебные расходы — 490 рублей. Решение вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.
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Верховный суд опубликовал решение коллегии по делу об интеллектуальной собственности, где истицей выступает совладелица бренда Mark Formelle Светлана...
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