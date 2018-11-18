Компания Mark Formelle засудила конкурентов за носки

Иск был направлен против конкурента — ООО «Ч» (название компании в опубликованном решении коллегии не указывается полностью), которая использовала бренд, очень похожий на Mark Formelle.





Вторая компания размещала на носках логотип, который выполнен в схожем графическом и шрифтовом ключе: если у Mark Formelle логотипом являюстя буквы "MF", то ООО "Ч" использовала обозначение «FM».





Вместе с тем адвокат, который представлял интересы ООО «Ч», доказывал, что обозначение «FM» и надпись «For Men» на этикетке товара «носки» и фиолетовый квадрат в товарном знаке Mark Formelle – разные, вследствие чего не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, они не сходны до степени смешения.





Но коллегия приняла решение в пользу сторону Mark Formelle. Цитата из решения:

"Использование при выполнении доминирующих элементов «FM» и «MF» только двух букв латинского алфавита – «F» и «M», выполненных в едином цветовом исполнении, сходным нестандартным шрифтом, производит общее зрительное впечатление этих элементов как сходных визуально (графически).





Их звуковое сходство, по мнению судебной коллегии, основано на одинаковом составе согласных и звуков, их образующих.





Ввиду выполнения доминирующих элементов двумя буквами латинского алфавита и отсутствия у них смыслового значения, критерий семантического сходства, по мнению судебной коллегии, не может быть использован при их сравнении.





В силу изложенного судебная коллегия считает, что сравниваемые обозначения – этикетка с обозначением «FM» и товарный знак № 42129 – ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.









Наличие в товарном знаке № 42129 фиолетового квадрата, а в этикетке ответчика словесных элементов «For Men» и «мужские носки», а также выполнения фона этикетки в виде сочетания серого и бордового цветов, по мнению судебной коллегии, с учетом масштаба и особенностей графического выполнения указанных элементов, их композиционного и цветового исполнения, не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых объектов как сходных".





Иск Светланы Сипаровой удовлетворен - с ООО «Ч» решено взыскать судебные расходы — 490 рублей. Решение вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.



