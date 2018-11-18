ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания Mark Formelle засудила конкурентов за носки

19.11.2018 08:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Верховный суд опубликовал решение коллегии по делу об интеллектуальной собственности, где истицей выступает совладелица бренда Mark Formelle Светлана Сипарова, сообщает OfficeLife.

Иск был направлен против конкурента — ООО «Ч» (название компании в опубликованном решении коллегии не указывается полностью), которая использовала бренд, очень похожий на Mark Formelle.

Вторая компания размещала на носках логотип, который выполнен в схожем графическом и шрифтовом ключе: если у Mark Formelle логотипом являюстя буквы "MF", то ООО "Ч" использовала обозначение «FM».

Вместе с тем адвокат, который представлял интересы ООО «Ч», доказывал, что обозначение «FM» и надпись «For Men»  на этикетке товара «носки» и фиолетовый квадрат в товарном знаке Mark Formelle – разные, вследствие чего не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, они не сходны до степени смешения.

Но коллегия приняла решение в пользу сторону Mark Formelle. Цитата из решения:
"Использование при выполнении доминирующих элементов «FM» и «MF» только двух букв латинского алфавита – «F» и «M», выполненных в едином цветовом исполнении, сходным нестандартным шрифтом, производит общее зрительное впечатление этих элементов как сходных визуально (графически).

Их звуковое сходство, по мнению судебной коллегии, основано на одинаковом составе согласных и звуков, их образующих.

Ввиду выполнения доминирующих элементов двумя буквами латинского алфавита и отсутствия у них смыслового значения, критерий семантического сходства, по мнению судебной коллегии, не может быть использован при их сравнении.

В силу изложенного судебная коллегия считает, что сравниваемые обозначения – этикетка с обозначением «FM» и товарный знак № 42129 – ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.


Наличие в товарном знаке № 42129 фиолетового квадрата, а в этикетке ответчика словесных элементов «For Men» и «мужские носки», а также выполнения фона этикетки в виде сочетания серого и бордового цветов, по мнению судебной коллегии, с учетом масштаба и особенностей графического выполнения указанных элементов, их композиционного и цветового исполнения, не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых объектов как сходных".

Иск Светланы Сипаровой удовлетворен - с ООО «Ч» решено  взыскать судебные расходы — 490 рублей. Решение вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.


 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд опубликовал решение коллегии по делу об интеллектуальной собственности, где истицей выступает совладелица бренда Mark Formelle Светлана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российскую лыжницу Инну Костюченко учат стрелять при помощи яблока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика